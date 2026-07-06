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Deu ruim!

Famosos reagem à eliminação do Brasil na Copa; veja

Celebridades compartilharam mensagens de frustração, apoio aos jogadores e críticas ao desempenho da Seleção após o apito final

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Repórter
06/07/2026 13:55

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Quem chega a 2030? Veja idades dos jogadores da Seleção Brasileira
Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega e se despediu da Copa do Mundo 2026 nas oitavas de final

Com dois gols de Erling Haaland e um de Neymar, o Brasil foi derrotado pela Noruega e deu adeus ao sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo 2026. O resultado, que marcou a eliminação da Seleção nas oitavas de final, repercutiu imediatamente entre torcedores e movimentou as redes sociais após o apito final no estádio em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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Logo após a partida, diversos famosos se manifestaram para lamentar a queda do Brasil no Mundial. Mensagens de apoio aos jogadores e críticas ao desempenho da equipe se multiplicaram, enquanto celebridades demonstravam frustração com o fim precoce da campanha brasileira na competição.

Eliminação da Seleção frustra torcida em Belo Horizonte

A apresentadora Adriane Galisteu assumiu a frustração com o fim da participação brasileira no torneio. "Acabou. Esquece, esquece. Agora vamos escolher pra quem que a gente vai torcer", disse.

A cantora Kelly Key afirmou que acreditava no título e destacou a frustração com as chances desperdiçadas pela Seleção Brasileira. "Eu podia jurar que, desta vez, o hexa vinha... Eu sentia a energia. Eu acreditava de verdade".

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Dilsinho também demonstrou decepção ao comentar o resultado de 2 a 1 para a Noruega. Em suas redes sociais, ele publicou uma foto da camisa da Seleção Brasileira acompanhada da mensagem: "Não foi dessa vez... a história poderia ser diferente, mas não foi. Triste, agora é recomeçar!"

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