Agenda dos jogos de hoje (6/7) da Copa do Mundo (Portugal é uma das seleções a brigar por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira (6/7))

Nesta segunda-feira (6/7) tem mais dois jogos pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para agitar a competição, estrelas do futebol mundial como Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal e Kevin De Bruyne entram em campo.

O primeiro duelo do dia será protagonizado por Portugal e Espanha, às 16h (de Brasília), no T&T Stadium, em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos.

A seleção portuguesa avançou para as oitavas de final após bater a Croácia por 2 a 1. Já a Espanha, venceu a Austria por 3 a 0 e se classificou.

O segundo jogo desta segunda-feira (6/7) será entre Estados Unidos e Bélgica, às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

Os anfitriões passaram pela Bósnia e Herzegovina na fase 16 avos de final ao vencer por 2 a 0. Já a Bélgica, superou o Senegal por 3 a 2 na prorrogação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Transmissões dos jogos de hoje (6/7) da Copa do Mundo

Portugal x Espanha – 16h (de Brasília)

Transmissão: Globo (TV aberta), do SBT/Alterosa (TV aberta), do SporTV (TV fechada), da Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming), da getv (YouTube) e globoplay (streaming)

Estados Unidos x Bélgica – 21h (de Brasília)

Transmissão: Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada) e da Cazé TV (Youtube) disponível sem custo adicional no Disney+ (streaming).

A notícia Agenda dos jogos de hoje (6/7) da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara