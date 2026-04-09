AVC aos 44: caso do marido de Kelly Key reforça alerta
Cardiologista destaca os fatores que estão colocando pessoas na zona de risco antes dos 50 anos, sintomas que exigem atendimento médico e formas de prevenção
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O recente episódio envolvendo o marido de Kelly Key, o empresário Mico Freitas, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) aos 44 anos, trouxe à tona uma preocupação crescente: o aumento dos casos de AVC em pessoas relativamente jovens. Embora associado à terceira idade, a doença vem atingindo cada vez mais indivíduos com menos de 50 anos.
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"Estudos mostram crescimento significativo de casos nessa faixa etária, impulsionado por estresse crônico, sedentarismo, consumo de alimentos ultraprocessados, tabagismo, álcool, hipertensão e o uso de anabolizantes ou drogas", alerta o cardiologista Augusto Vilela, CEO do Instituto do Coração de Fortaleza (CE), coordenador científico CardioAula e representante do Departamento de Hipertensão da SBC-CE.
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Fatores de risco
Segundo Augusto, os principais fatores de risco envolvem:
- Pressão alta
- Colesterol elevado
- Diabetes inicial
- Distúrbios do sono (como apneia)
- Doenças cardíacas não diagnosticadas
- Uso de anticoncepcionais ou anabolizantes associado a outros fatores de risco
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Sintomas que não podem ser ignorados
O AVC costuma surgir de forma súbita. De acordo com o médico, reconhecer os sinais pode salvar vidas. "Cada minuto sem tratamento pode significar perda irreversível de neurônios", afirma.
- Fraqueza ou formigamento em um lado do corpo
- Dificuldade para falar ou entender
- Desvio da boca
- Perda de visão súbita
- Tontura intensa ou desequilíbrio
"Qualquer suspeita é emergência médica imediata", diz o cardiologista. "O atendimento rápido permite terapias como trombólise ou trombectomia, que podem reduzir sequelas drasticamente", comenta.
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É possível prevenir?
O especialista alerta que os cuidados devem começar cedo, e incluem:
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- Controlar pressão arterial regularmente
- Praticar atividade física
- Alimentação equilibrada
- Evitar cigarro e excesso de álcool
- Checapes periódicos, mesmo sem sintomas
Segundo Augusto, caso de Mico Freitas reforça que o AVC pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. "A prevenção e o reconhecimento precoce dos sintomas são as principais armas para evitar consequências graves ou até fatais", ressalta o médico.