Bolsonaristas saem em defesa de Neymar: ‘Não teria perdido o pênalti’
Ala bolsonarista defende Neymar após eliminação do Brasil e critica decisões da seleção
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A atuação do atacante Neymar Jr. na Copa do Mundo de 2026, na partida desse domingo (5/7), que resultou na eliminação da seleção brasileira, gerou repercussão política nas redes sociais. Integrantes da ala bolsonarista saíram em defesa do atacante e associaram críticas ao jogador a posicionamentos políticos.
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Entre as publicações, o comentarista Leandro Ruschel disse: “Neymar não teria perdido o primeiro penalty”. Em outra manifestação, o vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) escreveu: “Só lixo de esquerda é contra o Neymar!”, em crítica a opositores do jogador.
O influenciador Rafael Gloves também questionou a decisão técnica da comissão da seleção ao afirmar: “INEXPLICÁVEL não deixar um cara desse jogar desde o início nas oitavas de uma Copa do Mundo”.
Já o deputado federal Mario Frias (PL-SP) publicou mensagem em tom de apoio ao atacante, destacando a simbologia da seleção brasileira e defendendo o jogador das críticas.
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“O Brasil é o nosso país. A nossa Seleção representa milhões de brasileiros, a nossa história, a nossa cultura e a nossa paixão. Podemos criticar quando for preciso, mas abandonar quem sempre honrou essa camisa nunca será sinal de grandeza”, escreveu, em postagem direcionada a Neymar.
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também comentou o desempenho da seleção e questionou se o resultado teria sido diferente caso Neymar tivesse cobrado o primeiro pênalti da partida, perdido pelo Brasil.
Neymar não teria perdido o primeiro penalty.— Leandro Ruschel ???????????????????????????????? (@leandroruschel) July 5, 2026
Só lixo de esquerda é contra o Neymar!— Lucas Pavanato (@lucaspavanato) July 6, 2026
INEXPLICÁVEL não deixar um cara desse jogar desde o início nas oitavas de uma Copa do Mundo. pic.twitter.com/2xkwzztkST— Rafael Gloves (@rafaelgloves) July 5, 2026
O Brasil é o nosso país. A nossa Seleção representa milhões de brasileiros, a nossa história, a nossa cultura e a nossa paixão.— MarioFrias (@mfriasoficial) July 5, 2026
Podemos criticar quando for preciso, mas abandonar quem sempre honrou essa camisa nunca será sinal de grandeza.
Lágrimas de emoção de quem não sente o… pic.twitter.com/oblzk3BZrH
"Eu vou falar o que todo mundo está pensando: se o Neymar tivesse desde o primeiro tempo pra bater o pênalti, ele erraria? Amigo, não erraria, não. Não é falando mal de quem errou [o volante Bruno Guimarães], não, até mesmo porque só erra quem bate, mas a história podia ser diferente. No fim das contas, quem chamou a responsa pra si foi o jogador “home office", tá, Lula?", provocou o parlamentar, em referência a uma declaração anterior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o atacante.
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As manifestações ocorreram após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final do Mundial. Neymar entrou durante a partida e converteu um pênalti nos minutos finais, marcando o único gol da Seleção. Antes disso, ainda no primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou uma cobrança defendida pelo goleiro Ørjan Nyland.