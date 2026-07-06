Bolsonaristas saem em defesa de Neymar: ‘Não teria perdido o pênalti’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A atuação do atacante Neymar Jr. na Copa do Mundo de 2026, na partida desse domingo (5/7), que resultou na eliminação da seleção brasileira, gerou repercussão política nas redes sociais. Integrantes da ala bolsonarista saíram em defesa do atacante e associaram críticas ao jogador a posicionamentos políticos.

Entre as publicações, o comentarista Leandro Ruschel disse: “Neymar não teria perdido o primeiro penalty”. Em outra manifestação, o vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) escreveu: “Só lixo de esquerda é contra o Neymar!”, em crítica a opositores do jogador.

O influenciador Rafael Gloves também questionou a decisão técnica da comissão da seleção ao afirmar: “INEXPLICÁVEL não deixar um cara desse jogar desde o início nas oitavas de uma Copa do Mundo”.

Já o deputado federal Mario Frias (PL-SP) publicou mensagem em tom de apoio ao atacante, destacando a simbologia da seleção brasileira e defendendo o jogador das críticas.

“O Brasil é o nosso país. A nossa Seleção representa milhões de brasileiros, a nossa história, a nossa cultura e a nossa paixão. Podemos criticar quando for preciso, mas abandonar quem sempre honrou essa camisa nunca será sinal de grandeza”, escreveu, em postagem direcionada a Neymar.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também comentou o desempenho da seleção e questionou se o resultado teria sido diferente caso Neymar tivesse cobrado o primeiro pênalti da partida, perdido pelo Brasil.

Neymar não teria perdido o primeiro penalty. — Leandro Ruschel ???????????????????????????????? (@leandroruschel) July 5, 2026

Só lixo de esquerda é contra o Neymar! — Lucas Pavanato (@lucaspavanato) July 6, 2026

INEXPLICÁVEL não deixar um cara desse jogar desde o início nas oitavas de uma Copa do Mundo. pic.twitter.com/2xkwzztkST — Rafael Gloves (@rafaelgloves) July 5, 2026

O Brasil é o nosso país. A nossa Seleção representa milhões de brasileiros, a nossa história, a nossa cultura e a nossa paixão.



Podemos criticar quando for preciso, mas abandonar quem sempre honrou essa camisa nunca será sinal de grandeza.



Lágrimas de emoção de quem não sente o… pic.twitter.com/oblzk3BZrH — MarioFrias (@mfriasoficial) July 5, 2026

"Eu vou falar o que todo mundo está pensando: se o Neymar tivesse desde o primeiro tempo pra bater o pênalti, ele erraria? Amigo, não erraria, não. Não é falando mal de quem errou [o volante Bruno Guimarães], não, até mesmo porque só erra quem bate, mas a história podia ser diferente. No fim das contas, quem chamou a responsa pra si foi o jogador “home office", tá, Lula?", provocou o parlamentar, em referência a uma declaração anterior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o atacante.

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As manifestações ocorreram após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final do Mundial. Neymar entrou durante a partida e converteu um pênalti nos minutos finais, marcando o único gol da Seleção. Antes disso, ainda no primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou uma cobrança defendida pelo goleiro Ørjan Nyland.

