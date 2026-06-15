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COPA DO MUNDO

Nikolas reage a críticas a ida aos EUA: ‘Chora, vocês estão com inveja’

Deputado federal viajou aos Estados Unidos para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
15/06/2026 11:46 - atualizado em 15/06/2026 11:47

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Nikolas Ferreira
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) viajou aos Estados Unidos para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo crédito: Redes Sociais/Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu às críticas que vem recebendo por viajar aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, gravado enquanto andava em uma rua com a esposa Lívia Ferreira, Nikolas afirmou que há pessoas com "inveja" dele. 

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"Não, papai, chora! Entendeu? Vocês estão com inveja que eu posso vir de boa, andar no meio das pessoas, entendeu? Assistir a um jogo, voltar daqui a pouco para casa. Vocês têm raiva", disse. Ainda segundo o parlamentar, a viagem é a "realização de um sonho".

A ida de Ferreira aos Estados Unidos não foi vista com bons olhos por integrantes da oposição. A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), por exemplo, criticou a viagem. "Enquanto isso, 15 milhões de brasileiros que vivem a escala 6x1 ainda vão trabalhar amanhã ou no domingo para sustentar o sistema que sustenta Nikolas”, escreveu no X (antigo Twitter).

O deputado mineiro acompanhou a estreia da Seleção Brasileira no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Antes da partida, ele publicou um vídeo em que afirmava que a equipe verde-amarela jogaria "contra um time de vermelho, com uma estrela no meio e no dia 13". "Só ganham da gente hoje no tapetão", declarou, comparando a bandeira de Marrocos com o PT.

No duelo, o Brasil começou atrás no placar, mas conseguiu o empate com um gol de Vini Jr, no último sábado (13/6).

Na sequência, viajou para Nova York, onde mostrou momentos com a esposa na Times Square e se encontrou com o senador Romário, ex-jogador da Seleção. "No assunto futebol e dentro da área não tem para ninguém. Muita marra e muito jogo", escreveu Nikolas em legenda de foto.

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Nikolas Ferreira se encontra com Romário nos EUA
Nikolas Ferreira se encontra com Romário nos EUA Reprodução/Redes sociais

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