Nikolas reage a críticas a ida aos EUA: ‘Chora, vocês estão com inveja’

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu às críticas que vem recebendo por viajar aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, gravado enquanto andava em uma rua com a esposa Lívia Ferreira, Nikolas afirmou que há pessoas com "inveja" dele.

"Não, papai, chora! Entendeu? Vocês estão com inveja que eu posso vir de boa, andar no meio das pessoas, entendeu? Assistir a um jogo, voltar daqui a pouco para casa. Vocês têm raiva", disse. Ainda segundo o parlamentar, a viagem é a "realização de um sonho".

A ida de Ferreira aos Estados Unidos não foi vista com bons olhos por integrantes da oposição. A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), por exemplo, criticou a viagem. "Enquanto isso, 15 milhões de brasileiros que vivem a escala 6x1 ainda vão trabalhar amanhã ou no domingo para sustentar o sistema que sustenta Nikolas”, escreveu no X (antigo Twitter).

O deputado mineiro acompanhou a estreia da Seleção Brasileira no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Antes da partida, ele publicou um vídeo em que afirmava que a equipe verde-amarela jogaria "contra um time de vermelho, com uma estrela no meio e no dia 13". "Só ganham da gente hoje no tapetão", declarou, comparando a bandeira de Marrocos com o PT.

No duelo, o Brasil começou atrás no placar, mas conseguiu o empate com um gol de Vini Jr, no último sábado (13/6).

Na sequência, viajou para Nova York, onde mostrou momentos com a esposa na Times Square e se encontrou com o senador Romário, ex-jogador da Seleção. "No assunto futebol e dentro da área não tem para ninguém. Muita marra e muito jogo", escreveu Nikolas em legenda de foto.

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