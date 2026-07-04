Nikolas diz que não teme Haaland: ‘Medo é de mais quatro anos de Lula’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste sábado (4/7) que está mais preocupado com uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que com o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para este domingo (5/7).

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar fez referência ao atacante Erling Haaland, astro da seleção norueguesa, para associar a disputa esportiva ao cenário político.

"O povo com medo do Haaland no domingo. Eu estou com medo é do Lula ficar mais quatro anos no poder", escreveu Nikolas.

A declaração faz alusão à candidatura à reeleição do presidente Lula. Nikolas é um dos principais nomes da oposição e frequentemente utiliza as redes sociais para criticar a gestão petista.

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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio de Nova York e Nova Jersey. O vencedor da partida enfrentará México ou Inglaterra nas quartas de final, em 11 de julho, em Miami.

