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'COMETA HAALAND'

Nikolas diz que não teme Haaland: ‘Medo é de mais quatro anos de Lula’

Deputado mineiro ironizou preocupação com atacante norueguês Haaland antes das oitavas de final da Copa do Mundo

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
04/07/2026 12:57

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Nikolas disse que a decisão causa revolta em toda a população, principalmente em pais
Em publicação nas redes sociais, o parlamentar fez referência ao atacante Erling Haaland, astro da seleção norueguesa crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste sábado (4/7) que está mais preocupado com uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que com o confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para este domingo (5/7).

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Em publicação nas redes sociais, o parlamentar fez referência ao atacante Erling Haaland, astro da seleção norueguesa, para associar a disputa esportiva ao cenário político.

"O povo com medo do Haaland no domingo. Eu estou com medo é do Lula ficar mais quatro anos no poder", escreveu Nikolas.

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A declaração faz alusão à candidatura à reeleição do presidente Lula. Nikolas é um dos principais nomes da oposição e frequentemente utiliza as redes sociais para criticar a gestão petista.

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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio de Nova York e Nova Jersey. O vencedor da partida enfrentará México ou Inglaterra nas quartas de final, em 11 de julho, em Miami.

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