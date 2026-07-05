Eduardo Bolsonaro: 'Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país'

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro reagiu à derrota do Brasil na Copa do Mundo neste domingo (5/7). “Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país", escreveu em post nas redes sociais. A Seleção Brasileira perdeu de 2 a 1 em partida contra a Noruega realizada em Nova Jersey, Estados Unidos, nesta tarde.

Na postagem, o filho "02" do ex-presidente Jair Bolsonaro se refere à eleição presidencial que ocorrerá em outubro deste ano, na qual seu irmão, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), é pré-candidato ao Executivo nacional.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o ano passado e busca diálogo com o presidente estadunidense Donald Trump para conseguir apoio para sua família.

Em 16 de junho, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo sobre tentativa de golpe. A condenação foi decidida por unanimidade pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e os demais: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Moraes afirmou que existe "farto material probatório" que comprova a atuação criminosa de Eduardo para tentar impedir que a Corte levasse adiante a análise da tentativa de golpe de Estado, colocada em prática pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022.

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De acordo com o relator, as manifestações e articulações feitas por Eduardo nos EUA tiveram o objetivo de constranger ministros da Corte e influenciar o andamento das ações relacionadas à tentativa de golpe de Estado.