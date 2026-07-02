Flávio Bolsonaro diz a Trump que tarifaço daria 'vitória' a Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL) enviou um documento ao USTR (Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos) no qual afirma que a confirmação do tarifaço de 25% proposto pelo órgão daria ao governo Lula (PT) uma "vitória política".

"As tarifas propostas dariam ao atual governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo em que puniriam a economia americana e os próprios brasileiros que defendem uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos", disse Flávio.



Com base nesse argumento, o senador pede ao USTR que suspenda a aplicação de sobretaxas ao país.



O anúncio das novas tarifas tem sido explorado contra Flávio pelo presidente Lula (PT), que tem adotado o mote da soberania nacional. O petista também tem se colocado como defensor do Pix, alvo da investigação dos EUA.



O senador submeteu comentários escritos no âmbito da investigação comercial iniciada pelo USTR com base na Seção 301. Ele também se inscreveu para falar na audiência pública desse processo que deve ocorrer no dia 7 de julho, em Washington.



O relatório enviado por Flávio tem 19 páginas de argumentação, além de diversos anexos. Logo no início, ele diz que Lula se fortalece eleitoralmente quando Trump ameaça tarifar o Brasil.



"Pesquisas de opinião no Brasil mostram que a posição eleitoral do atual governo se fortaleceu justamente nos períodos em que a pressão exercida pelas tarifas americanas foi mais intensa. A pesquisa nacional mais recente coloca o atual governo com 39% das intenções de voto contra 29% do autor [do documento, Flávio] em um cenário de primeiro turno, além de indicar que a aprovação do governo subiu desde abril de 2026 e que sua vantagem em um eventual segundo turno aumentou", diz o senador.



"Lido de forma descuidada, esse dado parece desfavorável ao autor deste comentário. Lido corretamente, ele constitui o núcleo empírico da argumentação: um instrumento concebido para pressionar o governo de turno está, de forma mensurável, fortalecendo-o. Uma pesquisa de opinião que mostra o governo alvo [Lula] ganhando terreno justamente no momento em que os Estados Unidos cogitam impor tarifas ao Brasil não enfraquece o argumento -ela o comprova".



O governo Trump anunciou no início do mês a conclusão da investigação da seção 301 contra o Brasil e propôs novo tarifaço de 25% sobre bens importados do país. A decisão final sobre aplicação ou não cabe a Trump, após a consulta ao setor privado.



Esta investigação foi instaurada em julho de 2025, como uma das medidas anunciadas por Trump em reação ao que o republicano classificou como uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Políticos do centrão e mesmo aliados de Flávio avaliam que a tarifa é um revés para a campanha presidencial do senador, que se tornou alvo do governo Lula (PT) desde o anúncio da medida, ocorrido pouco após visita do parlamentar à Casa Branca.



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Em resposta, o senador tem dito que pediu a Trump abandonar novas tarifas, tentou resgatar a pauta das facções criminosas, que foi benéfica a ele, e se descolou da medida ao dizer que ela envolve outros países e antecede sua visita a Trump.