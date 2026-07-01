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ELEIÇÕES 2026

Medo de Flávio Bolsonaro supera o de Lula, aponta pesquisa Atlas/Intel

Pesquisa ouviu 4.999 pessoas de 26 a 30 de junho e tem margem de erro é de 1 ponto percentual; veja os números

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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
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Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Repórter
01/07/2026 11:56

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22/06/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Debate na CNI a indústria na agenda dos presidenciáveis. Flávio Bolsonaro.
De acordo com o levantamento, 48,4% dos entrevistados têm receio da eleição de Flávio crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Segundo o mais novo levantamento Atlas/Intel em parceria com a Bloomberg, divulgado nesta quarta-feira (1º/7), os eleitores têm mais medo da eleição do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) do que da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

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De acordo com o levantamento, 48,4% dos entrevistados têm receio da eleição de Flávio, enquanto 42,4% temem a reeleição de Lula. Já 8,9% se preocupam com ambos os cenários igualmente e apenas 0,3% dos entrevistados não soube responder.

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Na pesquisa divulgada em fevereiro, os números eram contrários ao que aparecem agora, com 47,5% afirmando que a reeleição de Lula é o resultado que mais causa preocupação, e outros 44,9% dizendo temer mais a eleição de Flávio Bolsonaro.

A oscilação nos números pode sugerir um impacto negativo do caso Banco Master na campanha de Flávio Bolsonaro. Pesquisas anteriores revelam que parcela significativa do eleitorado, em especial o de centro, passou a associar o senador às irregularidades envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro

O levantamento atual mostra também que, no cenário em que enfrenta o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL), o presidente Lula registra 48,8% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 42,3%. Brancos, nulos e eleitores indecisos representam 8,9% dos entrevistados.

A AtlasIntel informou que a série histórica do levantamento não inclui dados referentes a maio de 2026. O instituto ressaltou que a validade da pesquisa é alvo de contestação judicial apresentada pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro. A análise do processo está suspensa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ainda deverá decidir sobre o caso.

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O levantamento ouviu 4.999 eleitores entre 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi financiada pelo próprio instituto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04582/2026.

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