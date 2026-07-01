Desaprovação a Lula supera aprovação, diz Atlas/Bloomberg
O levantamento ouviu 4.999 pessoas em todo o país por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR); veja os números
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A desaprovação ao desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 52,3%, enquanto a aprovação ficou em 45,9%, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1/7).
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O levantamento também mostra que 48,3% dos entrevistados avaliam o governo federal como ruim ou péssimo, ante 39,7% que classificam a gestão como ótima ou boa.
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O levantamento ouviu 4.999 pessoas em todo o país por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A coleta foi realizada entre 26 e 30 de junho, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.