Lula lidera 1º turno por 10 pontos e vence cenários de 2º, diz pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da corrida presidencial de 2026 tanto no cenário de primeiro turno quanto em todos os cenários de segundo turno testados pela pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1/7). No principal recorte de primeiro turno, Lula registra 46,3% das intenções de voto, abrindo vantagem de 9,7 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro (PL), que soma 36,6%.

No mesmo cenário estimulado, Renan Santos, presidente do partido Missão, aparece em terceiro lugar, com 7,8% das intenções de voto. Na sequência estão o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 2,9%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 2,0%. Outros nomes somam 3,2%.

Cenário 1:

Lula (PT): 46,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%

Renan Santos (Missão): 7,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%

Romeu Zema (Novo): 2,0%

Joaquim Barbosa (DC): 1,0%

Aécio Neves (PSDB): 0,7%

Samara Martins (UP): 0,6%

Augusto Cury (Avante): 0,5%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%

Edmilson Costa (PCB): 0,0%

Hertz Dias (PSTU): 0,0%

Voto branco / nulo: 1,1%

Não sei: 0,1%

Cenário 2:

Lula (PT): 47,2%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,3%

Renan Santos (Missão): 7,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%

Romeu Zema (Novo): 3,0%

Joaquim Barbosa (DC): 1,2%

Voto branco / nulo: 1,2%

Não sei: 0,1%

Cenário 3 (Com Michelle Bolsonaro):

Lula (PT): 47,1%

Michelle Bolsonaro (PL): 19,3%

Romeu Zema (Novo): 8,6%

Renan Santos (Missão): 8,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 8,1%

Joaquim Barbosa (DC): 1,7%

Voto branco / nulo: 5,1%

Não sei: 2,0%

Nos cenários de segundo turno simulados pelo instituto, Lula preserva a dianteira independentemente do adversário. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com vantagem de 6,5 pontos percentuais. Em uma eventual disputa contra Romeu Zema, a diferença alcança 9,7 pontos.

Diante de Ronaldo Caiado, Lula abre 9 pontos de vantagem. Já contra Renan Santos, o cenário mais favorável ao petista entre os testados, a distância chega a 20 pontos percentuais. A pesquisa também simulou um cenário hipotético entre Lula e Michelle Bolsonaro. Nesse confronto, o presidente aparece com vantagem próxima de 10 pontos percentuais.

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Cenário Lula vs. Flávio Bolsonaro:

Lula: 48,8%

Flávio Bolsonaro: 42,3%

Branco / Nulo / Não sei: 8,9%

Cenário Lula vs. Michelle Bolsonaro:

Lula: 48,7%

Michelle Bolsonaro: 38,9%

Branco / Nulo / Não sei: 12,4%

Cenário Lula vs. Romeu Zema:

Lula: 48,2%

Romeu Zema: 38,5%

Branco / Nulo / Não sei: 13,3%

Cenário Lula vs. Ronaldo Caiado:

Lula: 48,0%

Ronaldo Caiado: 39,0%

Branco / Nulo / Não sei: 13,1%

Cenário Lula vs. Renan Santos:

Lula: 49,2%

Renan Santos: 28,9%

Branco / Nulo / Não sei: 21,9%

O levantamento Atlas/Bloomberg foi realizado entre 26 e 30 de junho de 2026, com 4.999 entrevistados em todo o país. A pesquisa utilizou metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), tem margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04582/2026.

