Caiado vai oficializar Kassab amanhã como seu vice ao Planalto

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) deve anunciar o presidente da legenda, Gilberto Kassab, como pré-candidato a vice-presidente em sua chapa ao Planalto.



O anúncio dará fim à dúvida sobre quem seria seu vice. Foi cogitada, por exemplo, uma possível aliança com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que também se lançou na disputa.

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A ideia de juntar forças com Kassab é fortalecer a chapa de Caiado no primeiro turno entre os pré-candidatos do PSD à governos estaduais. Alguns, como Raquel Lyra (PE), devem fazer palanque também para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O anúncio da chapa ocorrerá na sede nacional do PSD, em Brasília, nesta quarta-feira (1°/7), às 11h. Kassab e Caiado se reuniram nesta tarde para definir os últimos detalhes do anúncio e da campanha para o pleito de outubro.