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Eleições 2026

Caiado vai oficializar Kassab amanhã como seu vice ao Planalto

Ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência deve confirmar o presidente da legenda, Gilberto Kassab, durante evento do PSD em Brasília

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Eduarda Esposito
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Eduarda Esposito
Repórter
30/06/2026 17:04

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28/04/2026. Cidades. Gilberto Kassab*, presidente nacional do PSD, é o entrevistado do CB.Poder Especial.
28/04/2026. Cidades. Gilberto Kassab*, presidente nacional do PSD, é o entrevistado do CB.Poder Especial. crédito: Ed Alves/CB/DA Press

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) deve anunciar o presidente da legenda, Gilberto Kassab, como pré-candidato a vice-presidente em sua chapa ao Planalto.

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O anúncio dará fim à dúvida sobre quem seria seu vice. Foi cogitada, por exemplo, uma possível aliança com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que também se lançou na disputa.

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A ideia de juntar forças com Kassab é fortalecer a chapa de Caiado no primeiro turno entre os pré-candidatos do PSD à governos estaduais. Alguns, como Raquel Lyra (PE), devem fazer palanque também para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
O anúncio da chapa ocorrerá na sede nacional do PSD, em Brasília, nesta quarta-feira (1°/7), às 11h. Kassab e Caiado se reuniram nesta tarde para definir os últimos detalhes do anúncio e da campanha para o pleito de outubro.

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