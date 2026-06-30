Caiado vai oficializar Kassab amanhã como seu vice ao Planalto
Ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência deve confirmar o presidente da legenda, Gilberto Kassab, durante evento do PSD em Brasília
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O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) deve anunciar o presidente da legenda, Gilberto Kassab, como pré-candidato a vice-presidente em sua chapa ao Planalto.
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O anúncio dará fim à dúvida sobre quem seria seu vice. Foi cogitada, por exemplo, uma possível aliança com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que também se lançou na disputa.
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