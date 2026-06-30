A esperança da campanha de Caiado com Kassab na vice

A confirmação de Gilberto Kassab como vice na chapa presidencial de Ronaldo Caiado, prevista para esta quarta-feira, 1º, é vista por aliados como um movimento capaz de dar musculatura nacional à campanha.

A expectativa é que a presença do presidente do PSD estimule o engajamento de governadores e de mais de mil prefeitos da legenda espalhados pelo país.

Sobretudo no primeiro turno, muitas lideranças políticas querem escapar da polarização.

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Outro fator considerado é o peso de Kassab no comando do partido: para dirigentes e prefeitos, contrariar a orientação do presidente da legenda não seria uma decisão simples.