Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Lula, Flávio ou Aécio? Veja quem lidera rejeição, segundo a Atlas/Bloomberg

A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 4.999 pessoas em todo o país por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR); veja os números

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
01/07/2026 09:23

compartilhe

SIGA
×
Lula, Flávio Bolsonaro e Aécio Neves
A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95% crédito: Marina Ramos/Camara dos Deputados/Andressa Anholete/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) aparece como o nome com maior rejeição entre os líderes políticos testados pela pesquisa Atlas/Bloomberg para a disputa presidencial de 2026. Segundo o levantamento, divulgado nesta quarta-feira (1/7), 54% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” no tucano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na sequência aparecem o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 53%, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,6%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registra rejeição de 45,2%, seguido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 43,2%.

Entre os demais nomes avaliados, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) soma 38,6%, numericamente empatado com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que aparece com 38,5%.

Leia Mais

Renan Santos (Missão) registra 35,8%, enquanto o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) tem 30,7%. O menor índice de rejeição entre os nomes testados foi o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC), com 24,6%. Outros 1% disseram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja os percentuais de rejeição:

  • Aécio Neves (PSDB): 54,0%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 53,0%
  • Lula (PT): 48,6%
  • Jair Bolsonaro (PL): 45,2%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 43,2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%
  • Romeu Zema (Novo): 38,5%
  • Renan Santos (Missão): 35,8%
  • Fernando Haddad (PT): 30,7%
  • Joaquim Barbosa (DC): 24,6%
  • Nenhum destes: 1,0%

O levantamento ouviu 4.999 pessoas em todo o país por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A coleta foi realizada entre 26 e 30 de junho, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.

Tópicos relacionados:

aecio-neves eleicoes-2026 fernando-haddad flavio-bolsonaro jair-bolsonaro lula michelle-bolsonaro pesquisa-eleitoral ronaldo-caiado zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay