Lula, Flávio ou Aécio? Veja quem lidera rejeição, segundo a Atlas/Bloomberg
A pesquisa Atlas/Bloomberg ouviu 4.999 pessoas em todo o país por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR); veja os números
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O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) aparece como o nome com maior rejeição entre os líderes políticos testados pela pesquisa Atlas/Bloomberg para a disputa presidencial de 2026. Segundo o levantamento, divulgado nesta quarta-feira (1/7), 54% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” no tucano.
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Na sequência aparecem o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 53%, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,6%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registra rejeição de 45,2%, seguido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 43,2%.
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Entre os demais nomes avaliados, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) soma 38,6%, numericamente empatado com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que aparece com 38,5%.
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Renan Santos (Missão) registra 35,8%, enquanto o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) tem 30,7%. O menor índice de rejeição entre os nomes testados foi o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC), com 24,6%. Outros 1% disseram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados.
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Veja os percentuais de rejeição:
- Aécio Neves (PSDB): 54,0%
- Flávio Bolsonaro (PL): 53,0%
- Lula (PT): 48,6%
- Jair Bolsonaro (PL): 45,2%
- Michelle Bolsonaro (PL): 43,2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%
- Romeu Zema (Novo): 38,5%
- Renan Santos (Missão): 35,8%
- Fernando Haddad (PT): 30,7%
- Joaquim Barbosa (DC): 24,6%
- Nenhum destes: 1,0%
O levantamento ouviu 4.999 pessoas em todo o país por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A coleta foi realizada entre 26 e 30 de junho, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.