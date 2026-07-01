Lula, Flávio ou Aécio? Veja quem lidera rejeição, segundo a Atlas/Bloomberg

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) aparece como o nome com maior rejeição entre os líderes políticos testados pela pesquisa Atlas/Bloomberg para a disputa presidencial de 2026. Segundo o levantamento, divulgado nesta quarta-feira (1/7), 54% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” no tucano.

Na sequência aparecem o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 53%, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,6%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) registra rejeição de 45,2%, seguido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 43,2%.

Entre os demais nomes avaliados, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) soma 38,6%, numericamente empatado com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que aparece com 38,5%.

Renan Santos (Missão) registra 35,8%, enquanto o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) tem 30,7%. O menor índice de rejeição entre os nomes testados foi o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC), com 24,6%. Outros 1% disseram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja os percentuais de rejeição:

Aécio Neves (PSDB): 54,0%

Flávio Bolsonaro (PL): 53,0%

Lula (PT): 48,6%

Jair Bolsonaro (PL): 45,2%

Michelle Bolsonaro (PL): 43,2%

Ronaldo Caiado (PSD): 38,6%

Romeu Zema (Novo): 38,5%

Renan Santos (Missão): 35,8%

Fernando Haddad (PT): 30,7%

Joaquim Barbosa (DC): 24,6%

Nenhum destes: 1,0%

O levantamento ouviu 4.999 pessoas em todo o país por meio da metodologia Atlas Random Digital Recruitment (RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A coleta foi realizada entre 26 e 30 de junho, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.

