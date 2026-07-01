Caiado anuncia Kassab como vice e diz que Flávio perderia para Lula
Ex-governador afirmou que não há possibilidade de recuo na candidatura e ainda disse que é o único que poderia vencer o presidente Lula
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(FOLHAPRESS) - O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado oficializou nesta quarta-feira (1º/7) o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, como seu vice. O ex-governador de Goiás afirmou que a chegada do dirigente mostra que não há possibilidade de recuo na candidatura e ainda disse que é o único que poderia vencer o presidente Lula (PT).
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"Se chegarmos ao segundo turno, teremos os votos dos independentes e vamos derrotar Lula. Chegando ao segundo turno, aglutinaremos todas as forças deste país para devolver o Brasil aos brasileiros de bem", disse Caiado.
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Ele completou, afirmando que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também é pré-candidato da direita à Presidência, perderia. "Se Flávio chegar ao segundo turno, é tudo que Lula quer, e teremos o PT governando o país por mais quatro anos", argumentou Caiado.
Kassab, apesar de comandar um partido com três ministérios no governo, fez um discurso antissistema. "Temos convicção que a República está podre, os Poderes estão contaminados por ineficiência, que acaba abalando a confiança da sociedade brasileira. Hoje consolidamos o projeto de mudança, vamos mostrar que o PSD está preparado para dar as respostas que a sociedade precisa", afirmou.
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Internamente, a avaliação no PSD é que a chegada de Kassab à disputa nacional ocorre para fortalecer a candidatura de Caiado. O dirigente, dizem aliados do pré-candidato à Presidência, pode facilitar o diálogo com prefeitos e governadores da sigla, até então resistentes ao ex-governador de Goiás.
O PSD tem seis governadores, mas até o momento não há apoio garantido a Caiado na eleição nacional. Dois deles são do Nordeste, Raquel Lyra (PE) e Fábio Mitidieri (SE), onde o presidente Lula tem eleitorado maior. Em Minas Gerais, Mateus Simões apoiará Romeu Zema (Novo).
O grupo de Caiado também entende que a presença de Kassab na chapa indica que o partido deve direcionar fundo eleitoral para a candidatura à Presidência. O PSD tem como foco a eleição de deputados e senadores, e lideranças da sigla defendiam um investimento mínimo na eleição presidencial.
Para Kassab, dizem correligionários, a presença na vice pode ser vantajosa para projeção política. Mesmo com a baixa expectativa de Caiado chegar a um segundo turno, a avaliação é que a posição de vice pode fazer o dirigente do PSD, conhecido pela atuação de bastidores, se torne mais conhecido projetando participação numa eleição futura.
Caiado registrou 3% de intenções de voto na última pesquisa Datafolha. Num cenário de primeiro turno, Lula ficou com 41%, seguido de Flávio, 31%; Renan Santos (Missão), 3%; Zema, 2%; Aécio Neves (PSDB), 2%; Samara Martins (UP), 2%; Augusto Cury (Avante), 2%; Joaquim Barbosa (DC), 1%; Cabo Daciolo (Mobiliza), 1%; e Rui Costa Pimenta (PCO), 1%.
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Outros partidos do centrão são cautelosos sobre o movimento de Kassab. Uma ala desse grupo político avalia que a chegada do dirigente não acrescenta votos à chapa de Caiado. Outra pontua que o presidente da sigla pode querer aumentar sua influência nas decisões da campanha, inclusive facilitando negociações com outras chapas no futuro.