‘Estarei com Zema no caminho que ele decidir seguir’, diz Simões

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), afirmou que seguirá ao lado do ex-governador Romeu Zema (Novo) “no caminho que ele decidir seguir” na disputa presidencial de 2026.

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, nessa sexta-feira (29/5), Simões reconheceu que a escalada das críticas de Zema ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem impacto direto no cenário político mineiro, especialmente na relação com o PL, mas descartou qualquer tentativa de interferir na postura do aliado político.

“Meu candidato à Presidência é o ex-governador Romeu Zema. Eu estarei com ele no caminho que ele decidir seguir, porque eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir”, afirmou.

A declaração ocorre em meio ao agravamento da crise entre Zema e integrantes do bolsonarismo. Nos últimos dias, o ex-governador intensificou críticas públicas a Flávio Bolsonaro e ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), o que provocou reação dentro do PL e também entre integrantes do próprio Novo.

Simões admitiu que o cenário nacional interfere diretamente na construção de alianças em Minas Gerais. “Certamente isso influencia, especialmente no que diz respeito ao PL”, declarou.

Apesar disso, o governador afirmou que o partido de Jair Bolsonaro não teria interesse estratégico em lançar candidatura própria ao governo mineiro. Para Simões, a prioridade da legenda está concentrada na disputa pelo Senado.

“O PL só não está comigo neste momento porque, nacionalmente, as duas candidaturas são separadas. Localmente, para o PL, não faz sentido ter um candidato próprio. Eles não têm um nome e precisariam construir uma candidatura do zero”, afirmou.

Segundo o governador, Jair Bolsonaro já teria sinalizado anteriormente que a prioridade do partido em Minas seria garantir uma vaga ao Senado. “O partido tinha dito que queria eleger senadores. Bolsonaro veio aqui e falou isso para mim”, disse.

Mesmo reconhecendo os impactos eleitorais do conflito entre Zema e o bolsonarismo, Simões afirmou que não pretende pedir ao ex-governador que recue das críticas feitas a Flávio Bolsonaro. “Jamais vou pedir ao meu ex-governador que recue nas posições dele. Isso seria impróprio e contrário à relação de confiança que nós temos”, afirmou.

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Na avaliação do governador, Zema reúne experiência administrativa para disputar a Presidência da República, especialmente diante do cenário econômico enfrentado pelo país. “O Brasil vai enfrentar no ano que vem a mesma coisa que Minas enfrentava em 2019, quando nós assumimos. Ele sabe exatamente como é pegar uma estrutura destruída pelo PT”, declarou.

