Fernanda Torres revela por que recusou proposta milionária de publicidade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Fernanda Torres revelou que recusou uma proposta milionária para fazer publicidade de uma plataforma de apostas esportivas após o sucesso do filme “Ainda estou aqui”. A declaração foi dada durante participação no “Conversa com Bial”, exibido pela TV Globo na noite dessa terça-feira (7/7). Ao longo da entrevista, Fernanda também relembrou o relacionamento que viveu com o apresentador Pedro Bial na juventude e contou detalhes dos momentos de maior tensão durante a campanha que a levou ao Globo de Ouro e à indicação ao Oscar, incluindo a repercussão de uma antiga esquete com blackface.

Bial: “Na publicidade, qual foi a oferta milionária que te fizeram e que você recusou?”



Fernanda Torres: “Eu não fiz BET… É aquilo, né? Você não pode fazer Eunice Paiva e depois acabar dizendo: ‘Vai, aposta aí’”#ConversaComBial pic.twitter.com/NEsIefQ5qu — Matheus (@matheuscaseca) July 8, 2026





A atriz contou que decidiu não associar sua imagem ao setor por considerar incompatível com a mensagem transmitida por sua personagem no longa e criticou o modelo de remuneração das chamadas bets, afirmando que os ganhos dos contratados aumentam à medida que os usuários perdem dinheiro.

Questionada por Bial sobre uma oferta milionária de publicidade que teria recusado após a temporada de premiações, a atriz confirmou que recebeu a proposta, mas preferiu não revelar valores nem a empresa envolvida. "Ah, houve, mas eu não vou dizer, né? (...) Eu não fiz bet", afirmou, sendo aplaudida pela plateia.

Na sequência, Fernanda explicou os motivos da decisão e fez referência à personagem Eunice Paiva, interpretada por ela em “Ainda estou aqui”. "Você não pode fazer Eunice Paiva e depois acabar e dizer: 'Vai, aposta aí'”, refletiu.

Ela ainda criticou o funcionamento desse tipo de contrato publicitário. "Tem uma coisa difícil nesses contratos que é quanto mais as pessoas perdem, mais você ganha. É uma coisa que depois, quando você bate lá no céu, talvez dê problema”, brincou.

Romance com Pedro Bial

Durante o bate-papo, o clima descontraído tomou conta do estúdio quando Pedro Bial relembrou o romance que viveu com Fernanda Torres. Os dois começaram o romance em 1982, quando a atriz tinha 17 anos e o apresentador, 24. Eles ficaram juntos por três anos.

O apresentador brincou dizendo que a atriz havia se apaixonado por "este poste aqui". Fernanda entrou na brincadeira e recordou o relacionamento com carinho.

Fernanda Torres relembrando o início do romance com Pedro Bial #ConversaComBial



“Ele era gato, mas muito gato. E eu era mais ou menos, sabe? E aí ele deu bola pra mim e eu não acreditava” pic.twitter.com/oGkYdJ7Rag — Tracklist (@tracklist) July 8, 2026

"Você ainda é gato, mas ele era muito gato, e eu era mais ou menos. Ele deu bola para mim e eu não acreditava. Subiu muito minha autoestima”, relatou.

A atriz ainda revelou que os dois chegaram a reatar o romance anos depois. "A gente teve revival, gente! Um comeu o pão que o diabo amassou pelo outro em tempos diferentes. Hoje em dia, a gente se encontra naturalmente, é meio parente, não temos mais esse problema”, revelou;

O medo de perder a corrida pelo Oscar

Outro momento marcante da entrevista foi quando Fernanda relembrou os bastidores da campanha internacional de “Ainda estou aqui”. Vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar de Melhor Atriz, ela contou que acreditou que sua trajetória rumo à principal premiação do cinema pudesse acabar após voltar à tona uma antiga esquete em que apareceu caracterizada com blackface.

Fernanda Torres revelou que descobriu campanha difamatória contra ela em camarim de talk show americano:



“Vira assessor de imprensa e fala assim: ‘Você fez um blackface em 1998?’. Todo comediante pecou muito entre 1980 e 2000. Aí comecei a tremer.” pic.twitter.com/maFPMOWtKD — poponze (@poponze) July 8, 2026

Segundo a atriz, o episódio aconteceu logo após sua participação no programa do apresentador Jimmy Kimmel, considerada estratégica para conquistar votos dos membros da Academia. "Quando eu saí, o assessor vira e fala assim: 'Você fez um blackface em 1998 no programa?'”, contou.

Na verdade, a esquete mencionada foi exibida em 2008, no quadro “Sexo oposto”, do “Fantástico”. Fernanda disse que ficou abalada ao saber que as imagens haviam ressurgido durante a campanha. "Eu comecei a tremer, porque a Cinderela, o azarão, vai acabar. Vou virar a atriz racista sul-americana”, temeu.

Ela contou que sua equipe preparou rapidamente um posicionamento público sobre o caso e que conversou com o diretor Walter Salles e lideranças negras brasileiras antes da divulgação da nota em que pediu desculpas pela caracterização.

A atriz também lembrou outro episódio delicado durante a temporada de premiações, quando encontrou a atriz Karla Sofía Gascón, de “Emilia Pérez”, em um hotel. Segundo Fernanda, a colega afirmou que ela teria uma equipe trabalhando para prejudicá-la durante a disputa pelo Oscar.

SOCORRO! Fernanda Torres revela que Karla Sofía Gascón foi ACUSA-LA pessoalmente de ter uma equipe trabalhando contra a indicação dela. pic.twitter.com/q8l3vQfajt — POPTime (@poptime) July 8, 2026

"Eu estava no hotel e entra a atriz do ‘Emilia Pérez’ dizendo que eu tinha uma equipe trabalhando contra ela. E eu tremo de novo”, contou.

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“Ainda estou aqui” foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Atriz e levou a estatueta de Melhor Filme Internacional.