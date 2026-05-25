Willem Dafoe e Fernanda Torres vão estrelar distopia dirigida por Bárbara Paz

Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Willem Dafoe. Nascido em 22 de julho de 1955, em Appleton, nos Estados Unidos, ele é um ator conhecido, principalmente, por interpretar o Duende Verde na trilogia do “Homem-Aranha” de Tobey Maguire. Também é conhecido por interpretar personagens controversos e, por isso, é chamado, como forma de brincadeira, de “ator louco de Hollywood” nas redes sociais. Foto: wikimedia commons Georges Biard