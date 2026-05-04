Marcelo Rubens Paiva: da tragédia familiar ao sucesso de “Ainda Estou Aqui”

Em 2015, Marcelo lançou “Ainda Estou Aqui”, obra centrada na trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, e no desaparecimento de seu pai durante a ditadura militar. O livro reconstrói a violência sofrida pela família Paiva após a prisão do pai pelos órgãos de repressão do regime militar. Ao mesmo tempo, destaca a força de Eunice, que dedicou décadas à busca por verdade e justiça, enquanto Eunice perde gradualmente a memória por causa do Alzheimer. Foto: Divulgação