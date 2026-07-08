Onde assistir The Pitt, Hacks e as séries indicadas ao Emmy 2026

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A lista de indicados ao Emmy 2026 foi anunciada nesta segunda-feira, 8 de julho, e já está gerando grande expectativa. A cerimônia, que acontece em 14 de setembro e será apresentada por Mariska Hargitay, promete uma disputa acirrada, com dramas como The Pitt liderando com 25 indicações e comédias como Hacks quebrando recordes com 24 nomeações.

As indicações consideram programas exibidos entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026. Para você não ficar de fora e maratonar as produções antes da premiação, preparamos um guia completo mostrando em qual serviço de streaming cada uma das principais concorrentes está disponível.

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Onde assistir às séries indicadas ao Emmy 2026

As produções mais aclamadas pela crítica estão distribuídas em diferentes plataformas. Confira a lista, organizada pelo número de indicações:

The Pitt (25 indicações): A série que lidera a premiação está disponível no catálogo da Max.

Hacks (24 indicações): Estabelecendo um novo recorde para séries de comédia, a aclamada produção pode ser assistida na Max.

Widow's Bay (19 indicações): Este drama aclamado pela crítica é uma produção original da Apple TV+.

Pluribus (18 indicações): Outro destaque da premiação, a série pode ser encontrada exclusivamente na Apple TV+.

Treta (Beef) (16 indicações): A minissérie que conquistou o público com sua trama intensa é uma produção da Netflix.

DTF St. Louis (13 indicações): A série de comédia está disponível para assinantes da Max.

The Diplomat: O thriller político pode ser encontrado no catálogo da Netflix.

The Gilded Age: O drama de época é uma produção original e pode ser assistido na Max.

Euphoria: O aclamado drama adolescente também está disponível na Max.

Slow Horses: A série de espionagem com Gary Oldman é uma produção exclusiva da Apple TV+.

Paradise: Esta minissérie de ficção científica pode ser encontrada no Brasil através do Star+. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.