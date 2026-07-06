Zé Felipe apaga posts após xingar Vini Jr. por atitude com Haaland

O cantor Zé Felipe causou polêmica nas redes sociais após a desclassificação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O artista direcionou ofensas pesadas a Vini Jr., motivado pela postura amigável do atacante com o norueguês Erling Haaland logo após o apito final.

A eliminação brasileira ocorreu no domingo (5/7), em uma derrota por 2 x 1 contra a Noruega. Haaland foi o responsável pelos dois gols adversários, enquanto Neymar Jr. diminuiu a vantagem para a Seleção em uma cobrança de pênalti, já nos acréscimos.

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Incomodado com um vídeo que mostrava Vini Jr. cumprimentando o rival, Zé Felipe reagiu com xingamentos na publicação. "Vai se foder. Tomar no cu", escreveu o cantor, completando com "cumprimenta a minha chibata" ao criticar a simpatia do jogador.

Na manhã desta segunda-feira (6/7), o filho de Leonardo voltou atrás e apagou todas as postagens feitas durante a madrugada. Ele desabafou sobre a "ressaca moral" ao rever as gravações feitas no calor da derrota, decidindo remover o conteúdo de seu perfil oficial.

Nos registros deletados, o músico comparava a postura da equipe brasileira com a dos vizinhos sul-americanos. "A Argentina tem três mundiais, nós temos cinco. Eles roncam muito mais que nós", afirmou Zé Felipe, alegando que o time nacional estaria sendo benevolente demais com os oponentes.

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O descontentamento do artista também atingiu a vida pessoal de Haaland. Em um dos trechos, ele desdenhou de uma suposta comemoração do atacante norueguês com sua namorada, questionando o mérito de uma equipe sem tradição em mundiais celebrar uma vitória sobre a seleção pentacampeã.