Argentina "vai competir até o fim", garante Messi após classificação dramática para as oitavas

A Argentina vai lutar "até o fim", garantiu o astro Lionel Messi nesta sexta-feira (3), após sua equipe vencer Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação e avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar o Egito.

Os atuais campeões mundiais tiveram de sofrer mais do que o esperado para superar uma seleção cabo-verdiana aguerrida, que não se entregou em nenhum momento.

Messi abriu o placar para a 'Albiceleste' com um golaço aos 29 minutos, mas o meio-campista Deroy Duarte (59') empatou, levando a partida para a prorrogação. Lisandro Martínez (92') colocou os argentinos novamente em vantagem, Sidny Lopes Cabral (103') igualou o marcador mais uma vez e um gol contra de Diney Borges (111') acabou garantindo a vaga da Argentina nas oitavas de final.

"Sabíamos que seria um jogo muito duro. Conseguimos fazer o mais difícil, que era marcar o primeiro gol... mas é um jogo de mata-mata. Ninguém te dá nada de presente", disse Messi aos repórteres.

"Esta seleção compete e competirá até o fim", afirmou o capitão da seleção campeã mundial na Copa do Catar de 2022.

Messi observou que a equipe não conseguiu pressionar Cabo Verde de forma eficaz. "Nossas linhas estavam muito espaçadas (...) Ficamos um pouco descoordenados e isso nos obrigou a correr muito, porque não conseguíamos pressioná-los bem".

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