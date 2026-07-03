Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Argentina "vai competir até o fim", garante Messi após classificação dramática para as oitavas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/07/2026 22:49

compartilhe

SIGA

A Argentina vai lutar "até o fim", garantiu o astro Lionel Messi nesta sexta-feira (3), após sua equipe vencer Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação e avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar o Egito. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os atuais campeões mundiais tiveram de sofrer mais do que o esperado para superar uma seleção cabo-verdiana aguerrida, que não se entregou em nenhum momento. 

Messi abriu o placar para a 'Albiceleste' com um golaço aos 29 minutos, mas o meio-campista Deroy Duarte (59') empatou, levando a partida para a prorrogação. Lisandro Martínez (92') colocou os argentinos novamente em vantagem, Sidny Lopes Cabral (103') igualou o marcador mais uma vez e um gol contra de Diney Borges (111') acabou garantindo a vaga da Argentina nas oitavas de final. 

"Sabíamos que seria um jogo muito duro. Conseguimos fazer o mais difícil, que era marcar o primeiro gol... mas é um jogo de mata-mata. Ninguém te dá nada de presente", disse Messi aos repórteres. 

"Esta seleção compete e competirá até o fim", afirmou o capitão da seleção campeã mundial na Copa do Catar de 2022. 

Messi observou que a equipe não conseguiu pressionar Cabo Verde de forma eficaz. "Nossas linhas estavam muito espaçadas (...) Ficamos um pouco descoordenados e isso nos obrigou a correr muito, porque não conseguíamos pressioná-los bem".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mry-gfe/mcd/aam

Tópicos relacionados:

2026 arg cpv dieciseisavos fbl mundial norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay