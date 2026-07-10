Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vini Jr pede desculpas à torcida brasileira pela "enorme frustração" com eliminação na Copa do Mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/07/2026 14:31

compartilhe

SIGA

Vinícius Júnior pediu desculpas aos torcedores brasileiros nesta sexta-feira (10) pela "enorme frustração" causada pela eliminação da Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e prometeu lutar para levar o Brasil de volta "ao topo do mundo".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A seleção pentacampeã mundial foi eliminada do torneio realizado na América do Norte no domingo, após perder por 2 a 1 para a Noruega. 

"Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família", disse ele. "A sensação de frustração é absurda", acrescentou o astro do Real Madrid em uma mensagem direcionada aos torcedores brasileiros no Instagram.

"Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo", acrescentou.

Vinícius, de 25 anos, marcou quatro gols e deu uma assistência durante o torneio.

Sua mensagem veio acompanhada de uma foto em preto e branco dele mesmo, deitado no gramado, lamentando a derrota da seleção canarinho para a Noruega.

O Brasil conquistou o último de seus cinco títulos mundiais em 2002, na Copa da Coreia do Sul e do Japão.

O técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, havia renovado seu contrato até 2030 antes da Copa de 2026. O coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, reafirmou sua confiança no treinador italiano, apesar do fracasso no Mundial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/ag/aam/am

Tópicos relacionados:

2026 bra fbl mundial wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay