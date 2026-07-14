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Escritor espanhol Luis Goytisolo morre aos 91 anos

Autor da tetralogia 'Antagonía', ele era irmão dos escritores José Agustín e Juan

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AFP FTP
AF
AFP FTP
Repórter
14/07/2026 08:25

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O escritor espanhol Luis Goytisolo, morto aos 91 anos
O escritor espanhol Luis Goytisolo, morto aos 91 anos crédito: Real Academia Espanhola/Divulgação

O escritor espanhol Luis Goytisolo, autor de uma extensa obra literária com destaque para a tetralogia "Antagonía", e irmão do falecido Juan Goytisolo, morreu aos 91 anos, informou a Real Academia Espanhola (RAE), da qual era integrante.

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"Luis Goytisolo faleceu neste domingo, 12 de julho, na localidade de Vimbodí, Tarragona, aos 91 anos", afirma um comunicado da RAE.

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Nascido em Barcelona em 1935, Goytisolo iniciou a carreira literária com o romance "Las afueras", em 1958, ao qual se seguiram títulos como "Estela de fuego que se aleja" e "Estatua con palomas", que lhe renderam diversos prêmios, entre eles o Nacional das Letras, na Espanha, em 2013, e o Carlos Fuentes, no México, em 2018.

Membro da RAE desde 1994, Goytisolo também publicou ensaios e trabalhou em documentários para a televisão, além de colaborar com diferentes jornais, incluindo o El País.

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O autor formou com os irmãos José Agustín e Juan - este último um dos mais celebrados escritores espanhóis do pós-guerra, cuja obra rendeu o Prêmio Cervantes de 2014 - "um trio de renovadores da literatura espanhola", escreveu nesta terça-feira o jornal El País.

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