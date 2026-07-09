Assine
overlay
Início Cultura
TRAGÉDIA

Modelo brasileira morre após cair do 27º andar em Dubai

Autoridades locais investigam causas da queda de Kauana Bilhar; família luta para trazer corpo de volta ao Brasil

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
09/07/2026 13:34

compartilhe

SIGA
×
Modelo brasileira morre em Dubai após despencar 27 andares; polícia investiga
Influenciadora e modelo brasileira, Kauana Bilhar, de 27 anos, era natural Itajaí, em Santa Catarina crédito: Tupi/Redprodução

RÁDIO TUPI – A modelo e influenciadora digital Kauana Bilhar, de 27 anos, natural Itajaí, em Santa Catarina, morreu após cair do 27º andar de um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O acidente mobiliza autoridades locais, que tentam esclarecer as causas da queda ocorrida durante viagem da jovem ao exterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O apartamento onde a influenciadora estava passa por uma perícia minuciosa para determinar a dinâmica dos fatos. Conforme as investigações iniciais, a polícia trabalha com diferentes linhas, sem descartar a possibilidade de suicídio, acidente ou um crime de homicídio ou feminicídio.

Autoridades apuram queda 

De acordo com informações do programa Balanço Geral, a mãe da vítima, Darla Bilhar, viajou ao país árabe para acompanhar o caso de perto e cobrar agilidade nos esclarecimentos. Em suas redes sociais, ela confirmou a perda e prestou uma homenagem à filha, afirmando que a jovem viverá para sempre em sua memória.

"Eu te amo infinitamente, minha menina. Até o dia em que possamos nos reencontrar", declarou Darla em um desabafo sobre o luto. A mãe ressaltou que não existem palavras capazes de descrever o tamanho da saudade deixada pela modelo após a tragédia.

Leia Mais

Burocracia desafia retorno do corpo ao Brasil

Agora, os familiares concentram esforços para organizar o traslado do corpo para o território brasileiro. O objetivo é realizar o velório e o sepultamento de Kauana em seu país natal, mas o procedimento enfrenta obstáculos legais e burocráticos complexos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A liberação depende do aval das autoridades locais e do encerramento de etapas periciais obrigatórias no país. Somente após a conclusão desses protocolos internacionais e da emissão da documentação necessária é que o corpo poderá ser enviado de volta para a despedida final da família.

Tópicos relacionados:

brasileira dubai entretenimento modelo morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay