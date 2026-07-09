Modelo brasileira morre após cair do 27º andar em Dubai

RÁDIO TUPI – A modelo e influenciadora digital Kauana Bilhar, de 27 anos, natural Itajaí, em Santa Catarina, morreu após cair do 27º andar de um prédio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O acidente mobiliza autoridades locais, que tentam esclarecer as causas da queda ocorrida durante viagem da jovem ao exterior.

O apartamento onde a influenciadora estava passa por uma perícia minuciosa para determinar a dinâmica dos fatos. Conforme as investigações iniciais, a polícia trabalha com diferentes linhas, sem descartar a possibilidade de suicídio, acidente ou um crime de homicídio ou feminicídio.

Autoridades apuram queda

De acordo com informações do programa Balanço Geral, a mãe da vítima, Darla Bilhar, viajou ao país árabe para acompanhar o caso de perto e cobrar agilidade nos esclarecimentos. Em suas redes sociais, ela confirmou a perda e prestou uma homenagem à filha, afirmando que a jovem viverá para sempre em sua memória.

"Eu te amo infinitamente, minha menina. Até o dia em que possamos nos reencontrar", declarou Darla em um desabafo sobre o luto. A mãe ressaltou que não existem palavras capazes de descrever o tamanho da saudade deixada pela modelo após a tragédia.

Burocracia desafia retorno do corpo ao Brasil

Agora, os familiares concentram esforços para organizar o traslado do corpo para o território brasileiro. O objetivo é realizar o velório e o sepultamento de Kauana em seu país natal, mas o procedimento enfrenta obstáculos legais e burocráticos complexos.

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A liberação depende do aval das autoridades locais e do encerramento de etapas periciais obrigatórias no país. Somente após a conclusão desses protocolos internacionais e da emissão da documentação necessária é que o corpo poderá ser enviado de volta para a despedida final da família.