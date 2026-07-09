'A margem do rio': filme brasileiro disputa prêmio do Festival de Locarno

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cinema brasileiro estará na disputa pelo principal prêmio do 79º Festival de Cinema de Locarno, na Suíça. O longa "A margem do rio", dirigido por Enock Carvalho e Matheus Farias, foi selecionado para a Competição Internacional do evento e concorrerá ao Leopardo de Ouro, principal troféu do festival, que será realizado entre os dias 5 e 15 de agosto.

Rodado no Recife, o filme marca a estreia da dupla na direção de longas-metragens, após uma trajetória de destaque nos curtas, incluindo "Inabitável", exibido no Festival de Sundance.

Para Enock Carvalho, a seleção para Locarno chega em um momento especial, logo após a conclusão do filme. "Estamos muito honrados com o convite do festival, que vem no momento certo: acabamos de finalizar o filme e já temos a oportunidade de apresentá-lo para o mundo. Locarno é um lugar célebre para o cinema de autor. Grandes cineastas já passaram seus filmes pelo festival. É uma grande honra", afirmou.

Matheus Farias destacou a força do audiovisual pernambucano no cenário internacional. "O cinema pernambucano já ocupa um lugar de destaque no cenário internacional. Nos últimos anos, nossos filmes estiveram em Cannes, Berlim, Veneza, Rotterdam e tantos outros festivais importantes. Estrear 'A Margem do Rio' na competição principal de Locarno significa dar continuidade a essa tradição e enfatizar a força de um cinema que desenvolveu uma identidade muito própria, tanto nas histórias que conta quanto na forma de contá-las", disse.

O produtor Maurício Macêdo afirmou que a estreia internacional representa a celebração de um trabalho desenvolvido ao longo de vários anos. "Essa estreia representa um momento muito especial na trajetória do filme. É a celebração de um percurso construído ao longo de anos por uma equipe extraordinária e por parceiros que acreditaram no projeto desde o início. Esperamos que seja o início de uma longa trajetória e que essa história, tão profundamente enraizada no Recife, encontre ressonância junto ao público de diferentes partes do mundo”, declarou.

O elenco é liderado por Caique Copque ("Mapas") e Ítalo Martins ("O agente secreto" e "Guerreiros do sol"), e reúne ainda nomes como Robério Diógenes, Renna Costa, Ísis Broken, Enio Cavalcanti, Artia. O ator mineiro Carlos Francisco, conhecido por trabalhos como "O agente secreto" também está no elenco.

Na trama, Izaquiel (Caique Copque) trabalha como auxiliar de serviços gerais em Recife, cidade marcada pelos rios e manguezais. Durante a noite, ele se aventura em encontros secretos na região do mangue.

A rotina dele muda completamente quando conhece Jeremias (Ítalo Martins), um pescador misterioso e magnético. Enquanto uma ameaça externa leva violência ao local, os dois embarcam em uma jornada pelas profundezas do manguezal e de suas próprias vidas.

"A Margem do Rio" é uma coprodução entre as brasileiras Gatopardo Filmes, Moçambique Audiovisual e Vitrine Filmes, em parceria com a alemã Tama Filmproduktion. O projeto contou com recursos da Agência Nacional do Cinema (Ancine), do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), do Funcultura e recebeu apoio do Projeto Paradiso, World Cinema Fund e Hubert Bals Fund.

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As filmagens aconteceram entre julho e setembro de 2025, no Recife, reunindo cerca de 150 profissionais entre elenco e equipe técnica. A pós-produção durou oito meses. A distribuição do longa nos cinemas brasileiros será feita pela Vitrine Filmes.