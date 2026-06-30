Matula Film Festival 2026 conecta Belo Horizonte e Bergamo com cinema
Evento promove laboratório online entre as cidades criativas da UNESCO; edição deste ano homenageia Bergamo, na Itália, e explora o audiovisual
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A edição de 2026 do Matula Film Festival – Cinema e Comida terá um início antecipado. Nos dias 1 e 2 de julho, o evento realiza o MAXLAB – Mercados em Movimento, um laboratório internacional online que abre a programação do festival, marcado para ocorrer de 6 a 8 de agosto no Mercado Central de Belo Horizonte.
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Realizado em parceria com a MAX Audiovisual | Sebrae Minas, o MAXLAB é um laboratório de reflexão e criação audiovisual. Com o tema “Cinema, Território e Processos de Criação”, o evento convida realizadores e profissionais a explorarem as conexões entre cinema e cultura alimentar em dois encontros online de três horas cada.
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A proposta parte da ideia de que mercados e feiras são mais do que locais de comércio. Nesses espaços, tradições são preservadas e identidades se formam. Cada ingrediente e receita carregam conhecimentos que atravessam gerações e contam a história de um território.
Dessa forma, o audiovisual se torna uma ferramenta para a preservação desses saberes e a salvaguarda do patrimônio cultural.
Convidados conduzem os encontros
Dois especialistas italianos conduzirão as atividades a partir de estudos de caso. Uma delas é Teresa Sala, documentarista e realizadora audiovisual, diretora do documentário “Living Matters”. Seu trabalho é dedicado à memória, ao patrimônio cultural e às culturas alimentares.
O outro convidado é Massimo Battaglini, chef de cozinha e pesquisador da cultura alimentar italiana. Ele vive e atua em Belo Horizonte há anos, com trabalho voltado para as relações entre gastronomia, território e patrimônio.
Com base nas experiências dos convidados, os participantes refletirão sobre os processos que transformam um território em filme e como o cinema contribui para a preservação de memórias e identidades culturais.
Sobre o Matula Film Festival
O Matula Film Festival – Cinema e Comida existe desde 2021 e é uma realização da Le Petit Comunicação Visual e Editorial. O evento reúne audiovisual e cultura alimentar para debater identidades, territórios e modos de vida, investigando as histórias por trás de cada prato.
A edição de 2026 tem como tema “Gastronomia de Feira – Cidades Criativas da Gastronomia” e homenageia Bergamo, na Itália. Assim como Belo Horizonte, a cidade italiana é reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia. A escolha busca fortalecer o diálogo entre os dois municípios sobre audiovisual, gastronomia e patrimônio cultural.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.