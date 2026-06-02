Festival em Lapinha da Serra (MG) une gastronomia e cinema brasileiro

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A gastronomia e o cinema combinam muito bem. A terceira edição do Cine Gastrô, parte da programação do Cine Lapinhô, que acontece entre 3 e 6 de junho em Lapinha da Serra, distrito de Santana do Riacho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é prova disso. O evento reúne 44 obras cinematográficas, entre curtas e longas, além de palestras, apresentações artísticas e programação especial nos restaurantes do distrito.

A parte gastronômica (intitulada Cine Gastrô) surgiu como uma forma de aproximar a comunidade local do evento, conforme explica Tamira Abreu, idealizadora e produtora do evento. “Queria algo que envolvesse a população de Lapinha da Serra, então tive a ideia de convidar restaurantes daqui para que criassem pratos inspirados em filmes brasileiros”, explica.

Na terceira edição do Cine Gastrô, participam oito restaurantes. Cada um deles ficou responsável por criar um prato inspirado em um filme nacional. Os preparos estão disponíveis nas casas desde 8 de maio e permanecerão até o próximo sábado, quando se encerra o festival.

“É muito interessante ver como cada dono de bar e restaurante interpreta um filme e traduz isso em comida. Temos duas casas que escolheram homenagear o mesmo filme, "O auto da compadecida", e é legal ver como as interpretações são distintas”, ressalta a produtora do festival.

Tamira destaca um dos pratos que mais gostou, a moqueca de Dona Flor, inspirada no filme "Dona Flor e seus dois maridos" (1976), dirigido por Bruno Barreto. “Achei legal que ela traz dois elementos principais para a moqueca, o peixe e a banana-da-terra, fazendo alusão aos dois amores de Dona Flor.”



O restaurante Casulo também se destacou. Inspirado no filme "Mãri Hi - A árvore do sonho" (2023), de Morzaniel Iramari, o prato criado é uma sobremesa que une banana, cupuaçu, mandioca, castanha-do-pará e chá de cacau. A temperatura desse último item é responsável por derreter uma árvore de algodão-doce que chega à mesa simbolizando a árvore sagrada do filme.

A sobremesa do Casulo tem uma árvore de algodão doce que dissolve em chá de cacau Marina leite/Divulgação

Abaixo, você confere todos os restaurantes participantes e seus respectivos pratos e filmes homenageados:

Bistrô Lapinha

Endereço: Rua Paraíso, 279 Lapinha da Serra

Prato participante: Quintal do cerrado

Filme Inspiração: "Mutum" (2007) - Direção de Sandra Kogut

Descrição: carne cozida sobre risoto de moranga com requeijão acompanhado de ora-pro-nóbis salteado na manteiga e farofa crocante de panko com cebola roxa e castanha de pequi

Casulo

Endereço: Rua Olhos d'Água, 01, Lapinha da Serra

Contato: 31 98884-9921

Prato participante: O futuro é ancestral

Filme Inspiração: "Mãri Hi - A árvore do sonho" (2023) - Direção de Morzaniel Iramari

Descrição: composição de banana, cupuaçu, mandioca, castanha-do-pará e chá de cacau

Cantina Baianera

Endereço: Rua do Batuque 73 Lapinha da Serra

Prato participante: Moqueca de dona Flor — o encontro entre desejo e afeto

Filme inspiração: "Dona Flor e seus dois maridos" (1976) - Direção de Bruno Barreto

Descrição: moqueca de peixe e banana-da-terra servida com palmito de bambu, arroz vermelho e farofa feita com gordura de porco com cebola roxa

Feito na Lapinha

Endereço: Rua do Batuque, 137 - Lapinha da Serra/MG

Prato participante: Pastel auto da compadecida

Filme: "O auto da compadecida" (2000) - Direção de Guel Arraes

Descrição: pastel recheado com carne de sol na manteiga, cebola caramelizada, muçarela e catupiry

Alumiô Café Bar

Endereço: Rua Paraíso, 487 - Lapinha da Serra/MG

Prato participante: Menino no espelho

Filme: "O menino no espelho" (2013) - Direção de Guilherme Fiúza Zenha

Descrição: feijão tropeiro feito com feijão roxinho e farinha de milho, acompanhado de arroz branco, ovo frito, couve refogada e toucinho de barriga

Quintal da Prainha

Endereço: Rua Olhos d’Água 399, Lapinha da Serra

Prato participante: Filé de tilápia frita do Quintal da Prainha

Filme: "Central do Brasil" (1998) - Direção de Walter Salles

Descrição: porção de tiras filé de tilápia frito

Lapinha Gastrobar

Endereço: Rua Serra do Breu, 628 - Lapinha da Serra/MG

Prato participante: Pizza agente secreto

Filme: "O agente secreto" (2025) - Direção de Kleber Mendonça Filho

Descrição: pizza de carne-seca desfiada com queijo coalho, coentro e rapadura

Inhangatú

Endereço: Rua Paraíso, 489 - Lapinha da Serra

Prato participante: O auto da compadecida - cuscuz com ragu de costelinha suína

Filme: "O auto da compadecida" (2000) - Direção de Guel Arraes

Descrição: cuscuz da casa com ragu de costelinha suína

No sábado (6/6), último dia de Cine Lapinhô, um júri especializado vota nas seguintes categorias: melhor animação, melhor ficção, melhor híbrido (quando é um filme mais experimental, que pode misturar ficção com animação ou tema mais abstrato) e melhor documentário.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck