Dia dos Namorados: veja menus com ingredientes locais em BH e Lapinha da Serra

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para o Dia dos Namorados, o restaurante Casulo, na Lapinha da Serra, e a Cozinha Santo Antônio, em Belo Horizonte, oferecem menus especiais. Ambos se destacam pelo uso de produção local e cardápios sazonais, mas criaram jantares diferentes do habitual para a data.

Casulo, na Lapinha da Serra

Localizado a cerca de 100 km de Belo Horizonte, o Casulo é comandado pela chef Marina Leite, que valoriza ingredientes e tradições da região. Nos dias 12 e 13 de junho, a casa servirá um menu de quatro tempos com inspiração francesa, ao valor de R$ 440 por casal.

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A experiência começa com um amuse-bouche de camembert, fava de mel e morangos, acompanhado de espumante. A entrada é uma quiche de gorgonzola, figo e parma com rúcula. Como prato principal, as opções são magret de pato ao molho de tamarindo com risoto de pêra ou coq au vin com couscous marroquino.

Para a sobremesa, os clientes podem escolher entre crème brülée de rosmaninho ou gateau au chocolat com gelato de baunilha, feito com leite fresco de ovelha da região. O espaço do restaurante é rústico, e a equipe é formada por moradores locais. Hóspedes da pousada Sempre Viva ganham o menu.

Cozinha Santo Antônio, em Belo Horizonte

Na capital mineira, a chef Ju Duarte apresenta o jantar "O amor é circular" em 12 de junho, a partir das 19h30. O menu de cinco tempos, assinado pela cozinheira e historiadora, custa R$ 280 por pessoa, com bebidas à parte.

Cada etapa tem um nome específico. O jantar abre com "Boas vindas", uma bebida sem álcool com sacanagem defumada. Em seguida, "Oriente" traz moghrabieh, ninho de castanhas e tomates. "Desoriente" combina farro dicocco, couve, quiabo e mollejas, com opção de cogumelos.

A quarta etapa, "A.mar", reúne fergula e frutos do mar. O encerramento, "Cosmovisão", oferece bolinhas de tapioca, milho e frutas. O restaurante, com cozinha 100% feminina, fica no Bairro Santo Antônio e muda o cardápio semanalmente, de acordo com a disponibilidade dos produtores.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.