Festival do Queijo Artesanal de Minas reúne mais de 10 regiões produtoras
Neste Dia dos Queijos Artesanais de Minas (16/5), saiba mais sobre o evento que homenageia essa iguaria no próximo mês
compartilheSIGA
Entre os dias 4 e 6 de junho, Belo Horizonte vai receber a 8ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas. O evento vai reunir, neste ano, representantes de 14 regiões produtoras do estado – Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, Entre Serras da Piedade ao Caraça, Serra do Salitre, Serro, Triângulo Mineiro e Serras da Ibitipoca; além de queijos da Mantiqueira de Minas, Alagoa, Vale do Jequitinhonha e Vale do Suaçuí (a grande novidade deste ano).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Pela primeira vez, o queijo artesanal da região localizada no leste de Minas Gerais, que foi regulamentado no fim de março de 2026, estará entre os demais produtos do festival. Ano passado, o mesmo aconteceu com o queijo Cabacinha do Vale do Jequitinhonha, que nesta edição conta com um estande para chamar de seu.
Leia Mais
Encontro das Mulheres do Queijo
Parte da programação do evento visa unir e evidenciar as mulheres que, de alguma forma, estão envolvidas na cadeia do queijo – essa iguaria que, por mais que seja muito comercializada por homens, engloba muitas figuras femininas em sua produção. É necessária a inscrição prévia (gratuita) para a participação nesta parte do evento, que acontece no dia 4 de junho das 14h às 16h.
Aproximação
Para Livia Carvalho Maia, instrutora do Sistema Faemg Senar, o maior ganho do festival como um todo é a possibilidade de aproximação do produtor e do consumidor. “É muito simbólico esse evento será na capital mineira, um dos estados de maior potência queijeira, mas onde muitas pessoas não sabem o nome de vários tipos de queijo”, conta.
Nesse sentido, o contato direto com os produtores é essencial, afinal de contas, as histórias e aspectos sensoriais (consequência da degustação) são primordiais na compreensão de cada produto e cada tipo de queijo.
“De forma geral, a degustação é porta de entrada para o consumidor para um mundo que muitas vezes é distante dele. Ele começa a sentir gosto, aroma, e conhece a história”, completa Livia, que ainda enfatiza a possibilidade de, em um mesmo lugar, uma pessoa comparar queijos de diversas regiões do estado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
Festival do Queijo Artesanal de Minas - 8ª edição
4 a 6 de junho de 2026
Avenida Amazonas, 6020 (Parque de Exposições da Gameleira)
Entrada gratuita mediante credenciamento no link