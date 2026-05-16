Festival do Queijo Artesanal de Minas reúne mais de 10 regiões produtoras

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Entre os dias 4 e 6 de junho, Belo Horizonte vai receber a 8ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas. O evento vai reunir, neste ano, representantes de 14 regiões produtoras do estado – Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, Entre Serras da Piedade ao Caraça, Serra do Salitre, Serro, Triângulo Mineiro e Serras da Ibitipoca; além de queijos da Mantiqueira de Minas, Alagoa, Vale do Jequitinhonha e Vale do Suaçuí (a grande novidade deste ano).

Pela primeira vez, o queijo artesanal da região localizada no leste de Minas Gerais, que foi regulamentado no fim de março de 2026, estará entre os demais produtos do festival. Ano passado, o mesmo aconteceu com o queijo Cabacinha do Vale do Jequitinhonha, que nesta edição conta com um estande para chamar de seu.

Encontro das Mulheres do Queijo

Parte da programação do evento visa unir e evidenciar as mulheres que, de alguma forma, estão envolvidas na cadeia do queijo – essa iguaria que, por mais que seja muito comercializada por homens, engloba muitas figuras femininas em sua produção. É necessária a inscrição prévia (gratuita) para a participação nesta parte do evento, que acontece no dia 4 de junho das 14h às 16h.

Aproximação

Para Livia Carvalho Maia, instrutora do Sistema Faemg Senar, o maior ganho do festival como um todo é a possibilidade de aproximação do produtor e do consumidor. “É muito simbólico esse evento será na capital mineira, um dos estados de maior potência queijeira, mas onde muitas pessoas não sabem o nome de vários tipos de queijo”, conta.

Nesse sentido, o contato direto com os produtores é essencial, afinal de contas, as histórias e aspectos sensoriais (consequência da degustação) são primordiais na compreensão de cada produto e cada tipo de queijo.

“De forma geral, a degustação é porta de entrada para o consumidor para um mundo que muitas vezes é distante dele. Ele começa a sentir gosto, aroma, e conhece a história”, completa Livia, que ainda enfatiza a possibilidade de, em um mesmo lugar, uma pessoa comparar queijos de diversas regiões do estado.

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Serviço



Festival do Queijo Artesanal de Minas - 8ª edição

4 a 6 de junho de 2026

Avenida Amazonas, 6020 (Parque de Exposições da Gameleira)

Entrada gratuita mediante credenciamento no link

