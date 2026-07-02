'Minions e os monstros' acerta ao apostar na história do cinema

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Os minions estão de volta. No sétimo filme da franquia iniciada por “Meu malvado favorito” (2010), as criaturas amarelas provam que ainda têm fôlego para divertir e uma boa história para contar.

Depois do sucesso do quinto “Toy story”, da Pixar, com mais de US$ 500 milhões arrecadados no mundo desde o início de junho, a atenção se volta para a nova animação da Illumination. Os pequenos personagens amarelos conseguirão repetir o feito e conquistar o Oscar pela primeira vez?

A abertura já indica o tom do longa. Em stop motion e preto e branco, a sequência presta homenagem aos primórdios da sétima arte, recriando os clássicos “A saída dos operários da fábrica”, dos irmãos Lumière, primeiro filme da história do cinema, e “Viagem à Lua”, dos mesmos diretores.

Há outras releituras: Harold Lloyd surge pendurado nos ponteiros do relógio, a engrenagem de “Tempos modernos” esmaga minions e o temível monstro de “Tubarão”, entre vários ícones da sétima arte.

A trama começa com um grupo de crianças no museu, visitando exposição sobre Hollywood. Entre itens ligados a E.T., Matrix, o diretor George Lucas e outros símbolos da cultura pop, há dois minions: James e Henry. A narrativa ganha vida quando a guia conta a história das “lendas que mudaram Hollywood e o mundo para sempre”.

Assim como no primeiro spin-off, o espectador é lembrado de que os minions existem há milhões de anos com o propósito de dedicar a vida ao vilão mais perverso de cada época. Leais, fazem de tudo por seus chefes, sejam eles ciclopes, múmias, reis, bruxos ou vampiros. O problema é que a devoção quase sempre termina em desastre, obrigando o grupo a partir novamente em busca de um novo líder.

Sonhador

Nesse contexto, James é apresentado. O minion é sonhador e apaixonado por criar histórias, mas apenas dois colegas, Henry e Ed, embarcam nas ideias dele.

Depois de vagar anos sem encontrar novo vilão, o grupo invade, por acaso, um set de filmagem na Hollywood dos anos 1930.

Os donos do estúdio, dois irmãos corpulentos, bigodudos e caricatos, confundem os minions com crianças doentes. Depois de atrapalharem a filmagem sem querer, as criaturas são contratadas para participar da produção. “Filmes são histórias que acontecem diante dos seus olhos. As pessoas adoram essas histórias e também quem as faz”, explica o diretor aos pequenos personagens.

A partir daí, os minions se transformam em astros de Hollywood. Campeões de bilheteria, ganham mansão em Beverly Hills, frequentam festas luxuosas e desfilam por tapetes vermelhos. Porém, o sucesso dura até a chegada do cinema sonoro. Como não conseguem falar, são descartados pela indústria e perdem tudo.

Oscar vira banana

Enquanto o grupo procura um novo vilão para servir, James descobre a existência do Oscar, representado aqui pela divertida estatueta dourada em forma de banana. Fará tudo para conquistar o prêmio. Sem equipamentos, dinheiro ou equipe, resolve produzir o próprio filme.

Inspirado pela febre do cinema de monstros, invoca uma criatura para protagonizar sua história. Como era de se esperar, o plano dá errado e desencadeia boa parte das confusões do filme.

"Tempos modernos", obra-prima de Charlie Chaplin, ganha releitura em "Minions e os monstros" Illumination Entertainment/Divulgação

“Minions e os monstros” é uma declaração de amor ao cinema. O roteiro brinca com os bastidores de Hollywood, presta homenagem à era de ouro dos grandes estúdios e diverte recriando cenas que marcaram gerações.

Pierre Coffin, diretor do longa, diz que a intenção jamais foi dar aula de cinema ao público. “É um filme de época, mas não tem propósito educativo. A ideia era sugerir que momentos icônicos, como Harold Lloyd pendurado no relógio, foram inspirados, ou até causados, pelos minions”, explicou ao site americano Deadline.

É a primeira vez que Coffin dirige sozinho um longa da franquia, depois de dividir a direção de “Meu malvado favorito” e ser codiretor de “Meu malvado favorito 2” e “3” e de “Minions”. Além de dirigir, ele também volta a dar voz ao idioma maluco das criaturas amarelas.

“Minionês”

Desta vez, um dos desafios foi tornar o “minionês” mais fácil de acompanhar. A língua criada por ele mistura palavras em inglês, francês, espanhol, português e outros idiomas.

No roteiro bem construído, as piadas seduzem tanto crianças quanto adultos, ainda que cada público ria por motivos diferentes. “Minions e os monstros” termina lembrando que não existe lugar melhor para viver a magia do cinema do que numa sala escura, cercado por outros espectadores.

“MINIONS E OS MONSTROS”

EUA, 2026, 87 min. Animação dirigida por Pierre Coffin. Estreia nesta quinta-feira (2/7), em salas das redes Cineart, Cinemark, Cinépolis e Cinesercla, além do cinema do Centro Cultural Unimed BH-Minas.

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