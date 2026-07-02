Haroldo Bontempo relê a própria obra no disco 'Ao vivo em quarteto'

Nesta sexta-feira (3/7), o cantor, compositor e multi-instrumentista Haroldo Bontempo lança o álbum “Ao vivo em quarteto” (Cantores del Mundo) nas plataformas digitais. Gravado com Bê Moura (bateria), Carol Ramalho (baixo) e Vinícius Mendes (flauta e sax), o novo trabalho traz canções dele com nova roupagem.

“Até então, tinha gravado discos de estúdio somente daquele jeito: vamos colocar um instrumento aqui, outro ali. Desta vez, rearranjei as músicas para o formato ao vivo com quarteto. Baixo, bateria, violão e sopros, com soprista variando entre flauta e saxofone”, conta.

O novo álbum chega depois de “Músicas para travessia” (2020), “Haroldo Bontempo” (2022) e do EP “Indie hippie retrô brasileiro” (2024). “Decidi insistir nas minhas composições, músicas que gravei bem minimalisticamente no passado. Elas ganharam arranjos novos, expandindo a ideia da composição”, explica Bontempo.

As gravações ocorreram no Estúdio Galeria Resistor, acompanhadas por plateia. Houve registro em filme, trazendo a íntegra do repertório e cenas extras propostas pelo diretor Julio Folha.

O filme será exibido nesta quinta-feira (2/7), às 19h, no Cine Santa Tereza. “Ingressos são gratuitos e podem ser retirados lá na hora”, avisa Bontempo.

JOÃO DONATO

Entre as 12 faixas está a releitura de “Risada”, parceria dele com João Donato (1934-2023). Os dois se conheceram em 2022, na casa de shows Autêntica, em BH, quando ele produziu a apresentação do pianista com Jards Macalé (1943-2025).

“Na passagem de som, mostrei para Donato um pedação da minha música inspirada em ‘Quem é quem’, disco dele de 1974. Gravei, mandei e Donato resolveu compor a segunda parte. Três meses antes de ele partir, a gente se reuniu no Rio de Janeiro para gravá-la. Acredito que tenha sido a última composição original dele.”

A sonoridade de “Ao vivo em quarteto” está no espectro da MPB, “com canções de bossa nova, outras mais jazzeadas e algumas mais para o samba”, comenta Bontempo. Ele é o cantor do disco, com apoio de Bê Moura e Carol Ramalho como backing vocals.

Agora, o músico planeja montar a agenda para divulgar o novo trabalho. “Estou produzindo um vinil que será distribuído em lojas no exterior. Aliás, estou sempre compondo, já tenho algumas músicas prontas e novas parcerias. Mas, no momento, meu foco é circular com esse show. Também tenho algumas apresentações marcadas na Europa no final do ano, onde meus discos são ouvidos”, afirma.

“AO VIVO EM QUARTETO”

Disco de Haroldo Bontempo

12 faixas

Cantores del Mundo

Disponível nas plataformas digitais a partir de sexta-feira (3/7)

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>> Nesta quinta-feira (2/7), o filme com registro da gravação do álbum será exibido às 19h, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza), com entrada franca.



