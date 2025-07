Haroldo Bontempo e Arícia Ferigato lançam a bossa espiritual ‘Santuário’

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Haroldo Bontempo, de 27 anos, iniciou sua carreira em 2017, como integrante da banda de rock experimental Mineiros da Lua. Em 2020, deu início à trajetória solo com o disco “Músicas para travessia”. Três anos depois, o single “Risada”, gravado com João Donato (1934-2023) e lançado após a morte do compositor acreano, chamou a atenção para o trabalho do artista independente mineiro.

Haroldo conta que, já nos primeiros projetos autorais, sua música alcançou ouvintes até no Japão. A colaboração com João Donato impulsionou essa visibilidade e ele passou a tocar em rádios como a BBC, no Reino Unido, e a NPR, nos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira (17/7), ele lança “Santuário”, single em parceria com a harpista Arícia Ferigato. A canção marca a primeira aproximação de Bontempo com temas sagrados. A parceria surgiu após ambos assistirem a apresentações um do outro e se encontrarem em espaços culturais de BH.

“Foi um processo muito gostoso. Já tínhamos a conversa de fazer algo juntos, até que resolvi tomar a frente disso. Mandei para ela uma brincadeirinha que fiz no violão, só com alguns acordes”, conta Haroldo.

A dupla compôs melodia e harmonia, enquanto ele ficou responsável pela letra. Os dois vêm gestando esta canção há um ano.

“Escrevi a letra como se fosse uma caminhada pelas matas, travessia pela floresta em direção a um santuário. Ela vai narrando isso. Fala das folhas das árvores, do vento, das pedras, até chegar ao lugar final, que pode ser cachoeira, mar, lagoa”, explica Haroldo.

Igreja e candomblé

A música reflete a jornada espiritual do músico. Natural de Carmo do Paranaíba, Haroldo cresceu católico, mas nos últimos anos se aproximou do candomblé. O sincretismo religioso está presente na letra de “Santuário”, que faz referência a Iemanjá (evocada como Janaína), Oxum e Nossa Senhora Aparecida.

A dupla define o single como “bossa espiritual”. A faixa conta com a participação de Paulo Santos, ex-Uakti, percussionista que trabalhou com Milton Nascimento, entre outros artistas.

Paulo Santos trouxe dimensão imersiva à canção por meio de instrumentos artesanais feitos com sementes de florestas brasileiras, além de tambores de água.

“Paulo é incrível. Eu e Arícia já o admirávamos e deu supercerto. A percussão dá contexto e ambiente à música”, afirma Haroldo.

“Santuário” é lançamento do selo da Galeria Resistor, estúdio de Belo Horizonte. Foi lá também que Arícia lançou seu primeiro disco, “Pequenas voltas” (2024), após uma trajetória dedicada a orquestras e à música de câmara.

“SANTUÁRIO”

• Single de Haroldo Bontempo e Arícia Ferigato

• Selo Galeria Resistor

• Disponível nas plataformas