Arthur Soares promete noite de mágica e música no Teatro Feluma

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH

Dividido entre a mágica e a música, o cantor, compositor e violonista Arthur Soares lança o álbum “A duas linhas de você”, nesta quinta-feira (2/7), em show no Teatro Feluma. Com nove faixas autorais, o álbum já está disponível nas plataformas.

Arthur costumava compor letras e melodias na escola, no fundo da sala de aula. De volta para casa, criava os arranjos. “Acabei achando o meu jeito de fazer MPB e rock nacional”, conta. Até então, nem passava pela cabeça dele gravar um álbum.

“Meu pai ouvia minhas músicas e achava que eram de outras pessoas. Quando descobriu que eram realmente minhas, animou de fazermos algo juntos. Foi assim que surgiu o disco, ele me deu de presente”, revela o jovem, que usa violão e teclados para compor.

Vídeo será divulgado no YouTube com a gravação do show no Feluma, onde ele estará acompanhado por Felipe Continentino (bateria), Bruno Veloso (baixo), B. Moreira (teclados) e Thiago Nunes (guitarra e produção musical).

O repertório terá covers de Skank, Clube da Esquina, Peninha e Veigh, além de oito canções autorais.

Não pertencimento

“O que mais sinto nas minhas músicas, embora as letras falem muito de amor, é aquela sensação de não pertencimento. Meu disco é sobre tentar encontrar formas de pertencer”, diz.

Por enquanto, não haverá turnê, porque o jovem cantor e compositor vai para Los Angeles, nos Estados Unidos, estudar música.

Outra paixão de Arthur é a mágica. Tudo começou quando ele viu um número de ilusão de ótica na aula de artes.

Interessado, passou a pesquisar ilusionismo e entrou em contato com mágicos da capital. Deu certo, ele decidiu apresentar seus truques – afirma ter cerca de 1 mil no repertório.

Música e ilusionismo têm muito em comum, acredita. “Depois que você entende a criação, a trocar de acorde, é tudo ali na mesma linha”, diz. Inclusive, o show em BH terá números de mágica.

“A ideia é a mágica entrar no espetáculo meio que pontuando algumas partes das letras e contextualizando as músicas. Será bem pontual, em alguns momentos só”, adianta.

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“A DUAS LINHAS DE VOCÊ”

Lançamento do álbum do cantor, compositor e mágico Arthur Soares. Nesta quinta-feira (2/7), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.