Danny Glover revela diagnóstico de Alzheimer: ‘Não é o fim da minha vida’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Danny Glover revelou pela primeira vez que foi diagnosticado com Alzheimer. Aos 79 anos, o astro concedeu uma entrevista emocionante à revista People, na qual falou sobre os desafios da doença, o apoio da família e a decisão de tornar público o diagnóstico.

Em meio às dificuldades para organizar os pensamentos, alternando momentos de lucidez e lapsos de memória, o ator refletiu sobre a nova fase da vida. "Ainda não assimilei totalmente todos os aspectos disso. Há momentos em que recordações surgem e confirmam que você ainda consegue se lembrar das coisas. E há momentos que jamais esquecerei", afirmou.

Segundo a filha do ator, Mandisa Glover, os primeiros sinais apareceram em 2022. Ela conta que o pai sempre teve uma memória impressionante, capaz de recordar detalhes minuciosos de acontecimentos ocorridos décadas atrás. "Meu pai se lembra de absolutamente tudo desde 1970: em que esquina estava, com quem falou, sobre o que conversaram, que cor de roupa a pessoa usava. Mas isso começou a mudar", contou.

O diagnóstico foi confirmado em 2023. Para Glover, aceitar a doença significou compreender que não estava sozinho. "É reconhecer que isso está acontecendo com você e, ao mesmo tempo, que há milhões de pessoas sofrendo com isso."

A decisão de falar publicamente sobre o Alzheimer partiu do próprio ator, que acredita que sua experiência pode ajudar outras famílias. "Não sinto que seja o fim da minha vida. Há trabalho a ser feito", declarou.

Danny Glover construiu uma das carreiras mais respeitadas de Hollywood. Depois de se destacar nos palcos, conquistou reconhecimento no cinema com papéis em filmes como “Um lugar no coração” e “A cor púrpura”.

Anos depois, alcançou fama mundial ao interpretar o policial Roger Murtaugh na franquia “Máquina Mortífera”, ao lado de Mel Gibson. O sucesso transformou a série em uma das mais populares do cinema de ação e consolidou Glover como um dos grandes nomes de Hollywood.

Ao longo da carreira, o ator também estrelou produções como “Os anjos entram em campo”, “Bem-amada” e “O último negro em São Francisco”. Além da atuação, sempre manteve forte atuação em causas sociais e humanitárias. Em 2022, recebeu o Prêmio Humanitário Jean Hersholt, concedido pela Academia de Hollywood em reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo da vida.

Memórias que permanecem

Apesar das dificuldades impostas pelo Alzheimer, Glover ainda revive com emoção lembranças importantes da carreira e da vida pessoal. Ele recorda, por exemplo, o prazer de trabalhar com Mel Gibson na série "Máquina mortífera" e a influência de Oprah Winfrey para que o filme "Bem-amada" saísse do papel.

Outra lembrança marcante envolve o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, de quem era amigo e apoiador durante a luta contra o apartheid. "Lembro quando Mandela saiu da prisão. Estávamos caminhando quando Winnie [esposa de Mandela] se aproximou e ele disse: 'Winnie, aí está o seu outro marido'. Foi engraçado", contou.

Hoje, Danny Glover vive cercado pela família. O irmão mais novo, Marty Glover, mora com ele e ajuda nos cuidados diários, ao lado de Mandisa e de uma equipe de cuidadores. Segundo os familiares, o ator costuma estar mais disposto durante as manhãs. Ele mantém o hábito de ler, acompanhar notícias e assistir ao programa "Democracy now!", uma de suas atrações favoritas.

Para Marty, acompanhar a evolução da doença é doloroso. "Você vê a deterioração e pensa: 'Nossa'. Às vezes você se emociona. É difícil, porque você não quer ver ninguém passar por isso”, confessou.

A família afirma que continuará acompanhando o tratamento e avaliando as opções disponíveis para garantir qualidade de vida ao ator. "Queremos apenas que ele viva a melhor vida possível", disse Marty.

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Ao final da entrevista, Glover mostrou que continua encarando a vida com o mesmo otimismo que marcou a trajetória. "Ainda tenho minha filha, tenho amigos. Só quero dizer: a vida continua", declarou.