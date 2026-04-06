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DIAGNÓSTICO

Esposa de Terry Crews revela diagnóstico parkinson e novo tratamento

Rebecca King-Crews conviveu com sintomas por anos até a descoberta; um procedimento recente tem trazido esperança e melhora em sua recuperação

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FS
Flor Sette Camara*
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Repórter
06/04/2026 17:36 - atualizado em 06/04/2026 17:36

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Esposa de Terry Crews revela diagnóstico parkinson e novo tratamento
Rebecca King-Crews, esposa de Terry Crews, revelou estar em tratamento contra a doença de Parkinson crédito: Divulgação/ Getty Images

Rebecca King-Crews, esposa do ator Terry Crews, foi diagnosticada com doença de Parkinson. O casal compartilhou a informação durante uma entrevista ao programa de televisão "Today show" nesta segunda-feira (6/4).

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Ela revelou que o diagnóstico ocorreu em 2015, mas os primeiros sintomas surgiram em 2012. Na época, Rebecca sentiu uma dormência no pé esquerdo que evoluiu para uma claudicação. Um médico atribuiu o problema ao excesso de exercícios físicos.

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Com o tempo, outros sinais apareceram, e Rebecca também notou tremores nas mãos enquanto aplicava maquiagem. No entanto, a confirmação do diagnóstico só aconteceu três anos após o início dos sintomas.

Atualmente, ela realiza um novo tratamento para cuidar dos efeitos da doença. O procedimento, aprovado recentemente nos Estados Unidos, tem surtido resultados positivos, segundo Rebecca, que afirmou que tem observado melhoras nos sintomas.

"Eu me sinto bem. Consigo escrever meu nome e as datas, e com a minha mão direita pela primeira vez em provavelmente três anos", declarou.

O programa ainda exibiu imagens dela no hospital, com tremores na mão. "Ainda estou me recuperando, estou me recuperando há três meses. Mas enquanto me recupero, tenho visto melhoras", disse ela.

Rebecca é casada com Terry Crews desde 1989. Juntos, eles são pais de cinco filhos: Isaiah, Azriel, Tera, Wynfrey e Naomi.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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