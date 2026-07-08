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CINEMA

'Nosso segredo', de Grace Passô, estreia no Brasil no Festival de Gramado

Primeiro longa-metragem assinado pela atriz e dramaturga mineira integra a 54ª edição da mostra gaúcha, que começa em 12 de agosto

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Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
08/07/2026 16:23

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Efraim Santos vive Tutu em "Nosso segredo"
Efraim Santos vive Tutu em 'Nosso segredo', que foi rodado em Belo Horizonte, na casa em que a diretora viveu crédito: Divulgação

O filme “Nosso segredo”, dirigido e roteirizado por Grace Passô, tem estreia nacional na 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, com início em 12 de agosto. Primeiro longa-metragem dirigido pela atriz e dramaturga mineira, chega ao Brasil depois de ter estreado no Festival de Berlim e ser exibido no Cinelátino Toulouse, na França. 

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Grace Passô nasceu e foi criada em Belo Horizonte e é figura marcante no cenário cultural mineiro. Ela fundou o Grupo Espanca!, em 2004, e escreve para teatro e cinema. No Berlinale, a produção concorreu na mostra Perspectives, dedicada a cineastas estreantes em longa-metragem.

O longa foi filmado em Belo Horizonte, com trama que gira em torno de uma família lidando com o luto. Encarando uma perda recente, o caçula guarda segredo que pode transformar a maneira como a família lida com o processo doloroso. 

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Com trilha sonora original assinada por Amaro Freitas, a fotografia é de Wilssa Esser e a montagem de Gabriel Martins e Eva Randolph.  O elenco é composto por Robert Frank (Gilson), Efraim Santos (Tutu), Jéssica Gaspar (Grazi), Flip (Guto), Ju Colombo (Suely), Marisa Revert (Anamélia), Gláucia Vandeveld (Lêda), Juan Queiroz (Sidney), Mateus Aleluia (Marcelo), Nanego Lira (Pai) e Tássia Reis (Mulher no bar). 

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