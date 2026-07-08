'Nosso segredo', de Grace Passô, estreia no Brasil no Festival de Gramado
Primeiro longa-metragem assinado pela atriz e dramaturga mineira integra a 54ª edição da mostra gaúcha, que começa em 12 de agosto
compartilheSIGA
O filme “Nosso segredo”, dirigido e roteirizado por Grace Passô, tem estreia nacional na 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, com início em 12 de agosto. Primeiro longa-metragem dirigido pela atriz e dramaturga mineira, chega ao Brasil depois de ter estreado no Festival de Berlim e ser exibido no Cinelátino Toulouse, na França.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Grace Passô nasceu e foi criada em Belo Horizonte e é figura marcante no cenário cultural mineiro. Ela fundou o Grupo Espanca!, em 2004, e escreve para teatro e cinema. No Berlinale, a produção concorreu na mostra Perspectives, dedicada a cineastas estreantes em longa-metragem.
O longa foi filmado em Belo Horizonte, com trama que gira em torno de uma família lidando com o luto. Encarando uma perda recente, o caçula guarda segredo que pode transformar a maneira como a família lida com o processo doloroso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com trilha sonora original assinada por Amaro Freitas, a fotografia é de Wilssa Esser e a montagem de Gabriel Martins e Eva Randolph. O elenco é composto por Robert Frank (Gilson), Efraim Santos (Tutu), Jéssica Gaspar (Grazi), Flip (Guto), Ju Colombo (Suely), Marisa Revert (Anamélia), Gláucia Vandeveld (Lêda), Juan Queiroz (Sidney), Mateus Aleluia (Marcelo), Nanego Lira (Pai) e Tássia Reis (Mulher no bar).