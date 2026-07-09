Final da Copa terá megashow com Justin Bieber, Madonna, BTS e Shakira

A Fifa confirmou que Justin Bieber se juntará a Madonna, Shakira e BTS como um dos co-headliners do primeiro show de intervalo da história de uma final da Copa do Mundo.

A apresentação acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 19 de julho de 2026, durante a decisão do torneio sediado por Estados Unidos, México e Canadá.

Inspirado no sucesso do Super Bowl da NFL, este será o primeiro espetáculo musical no intervalo de uma final de Copa. O evento, com curadoria de Chris Martin (Coldplay), tem um forte caráter beneficente.

O objetivo é arrecadar US$ 100 milhões para o FIFA Global Citizen Education Fund, que apoia a educação infantil em todo o mundo. Segundo a organização, mais de US$ 50 milhões já foram garantidos.

Além dos quatro headliners, o show de 11 minutos contará com participações especiais do cantor Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel, do coral PS22 Chorus e da banda Coldplay, liderada pelo curador do evento.

Show do intervalo x Cerimônia de Abertura

A participação de Justin Bieber e dos demais artistas está confirmada exclusivamente para o show do intervalo da partida final.

A iniciativa representa uma aposta estratégica da Fifa para transformar a final em um espetáculo de entretenimento ainda maior, buscando conectar o futebol a novas gerações e ampliar o alcance global do evento para além do esporte.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.