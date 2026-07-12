Morre o ator mineiro Rui Rezende aos 88 anos 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O ator Rui Rezende morreu neste domingo (12/7) aos 88 anos no Rio de Janeiro. Natural de Araguari, no Triângulo Mineiro, José Pereira Rezende Filho nasceu em 18 de novembro de 1938 e adotou o nome artístico Rui Rezende.

O ator fez diversos personagens no teatro, na televisão e no cinema. O principal deles foi o professor Astromar Junqueira, na novela Roque Santeiro, de 1985. Seu último papel foi na série Bom Dia Verônica, em 2022.

Rui também teve passagens por programas como Você Decide, A Grande Família, Caça Talentos, Hipertensão e novelas dos anos 60 e 70, como Beto Rockfeller, O Espigão e a primeira versão de Carga Pesada.

Entre os anos 1980 e 1990, participou de minisséries e novelas na extinta TV Manchete.

O ator morava no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, desde 2019. Ele estava internado desde 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte da cidade.





Retiro dos Artistas lamenta a morte

O Retiro dos Artistas lamentou a morte de Rui Rezende em postagem nas redes sociais.

“É com profundo pesar que nos despedimos de Rui Rezende, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Ao longo de décadas de carreira, Rui emocionou o público com seu talento nos palcos, no cinema e na televisão, construindo uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações. Desde 2019, fazia parte da família do Retiro dos Artistas, onde encontrou um lar cercado de carinho, respeito e cuidado. Internado desde o dia 02 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Rui partiu deixando uma imensa saudade entre amigos, colaboradores e admiradores”, declarou.

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