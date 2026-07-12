Mingau, do Ultraje a Rigor, mostra recuperação três anos após ser baleado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor, compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando a evolução de seu processo de recuperação. O músico foi baleado na cabeça em um ataque em Paraty (RJ), em setembro de 2023. Desde então, ele enfrenta uma longa jornada de reabilitação.

Nas imagens, Mingau aparece realizando exercícios de fisioterapia ao lado de especialistas. Nos exercícios, ele trabalha os movimentos dos braços e do tronco utilizando equipamentos como uma barra circular e uma bola suíça. Na legenda da publicação, o músico comemorou os avanços e agradeceu aos profissionais que o acompanham.

"A luta continua, e os sorrisos também. Gratidão eterna a essa equipe maravilhosa!!", escreveu.

A publicação emocionou fãs e amigos. "Parabéns a você pela força e à equipe pelo apoio! Fisioterapia é tipo mágica. O maior truque é a persistência", escreveu um internauta.

"Ah, que maravilha ver esse sorriso", comentou outra seguidora. "Que maravilha te ver melhorando desse jeito, força", publicou um fã.

Desde o incidente, Mingau passou por cirurgias, ficou internado em unidades de terapia intensiva e iniciou um extenso processo de reabilitação física e neurológica. Em outubro de 2024, pouco mais de um ano após o atentado, o baixista recebeu alta do Hospital São Luiz, em São Paulo, e foi transferido para uma clínica especializada em reabilitação.

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Na ocasião, a filha do músico, Isabella Aglio, agradeceu o trabalho das equipes médicas e falou sobre a nova etapa do tratamento. "Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui – médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho", afirmou nas redes sociais.