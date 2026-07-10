Ex-galã da Globo desabafa sobre recuperação: 'Havia perdido o controle'
Rafael Cardoso detalha 33 dias de internação voluntária para tratar dependência química e alcoolismo. Ator agradece apoio da família
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Rafael Cardoso atualizou fãs e seguidores sobre sua internação voluntária em clínica de reabilitação, onde está há 33 dias em tratamento contra dependência química e alcoolismo. O ator, de 40 anos, compartilhou uma carta aberta no Instagram na última quinta-feira, revelando detalhes da batalha que trava longe das câmeras.
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A internação aconteceu depois que Cardoso admitiu uma recaída recente, o que o levou a buscar ajuda especializada com foco na recuperação mental, física e espiritual.
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No texto publicado nas redes sociais, o ex-galã da TV Globo foi direto ao reconhecer a gravidade do que vivia antes de se internar. "Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo", escreveu. Ele admitiu que levou tempo para dimensionar o problema, mas que hoje aceita a própria condição.
O ator classificou a dependência química como uma doença grave, incurável e que exige atenção constante, afirmando que as experiências difíceis que viveu foram necessárias para que ele entendesse a seriedade do transtorno.
Mesmo descrevendo a doença como algo que "mata humilhando", Cardoso disse estar evoluindo dia após dia e demonstrou otimismo com a fase atual. Ele agradeceu publicamente à equipe da clínica pelo acolhimento e destacou o papel central da família na recuperação, que forma, segundo ele, uma rede de apoio essencial nesse processo.
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Para tranquilizar quem acompanha sua trajetória, o ator garantiu que pretende retomar a rotina em poucas semanas desta vez, com sobriedade e propósito.