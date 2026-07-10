Haaland em carreira musical: ouça hit gravado na adolescência

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma música de rap gravada por Erling Haaland aos 15 anos voltou a fazer sucesso durante a Copa do Mundo e alcançou o topo das paradas do Spotify na Noruega. A faixa "Kygo jo", lançada originalmente em 2016, ganhou uma nova versão produzida pelo DJ Kygo depois que o atacante marcou dois gols contra o Brasil e eliminou a seleção canarinho, no último domingo (5/7).

O remix foi lançado após Kygo prometer que produziria uma versão oficial da música caso Haaland balançasse as redes diante da Seleção Brasileira. A faixa conta com mais de 800 mil reproduções no Spotify. O videoclipe original ultrapassou a marca de 20 milhões de visualizações no YouTube e passou a viralizar também em outras redes sociais.

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A música foi gravada por Haaland ao lado dos amigos Erik Botheim, jogador do Malmö FF, e Erik Tobias Sandberg, zagueiro do ÍA Akranes. Na ocasião, os três integravam a seleção norueguesa sub-17. O trio usava o nome Flow Kingz, enquanto Haaland adotava o nome artístico de Lyng.

O que diz a música de Haaland?

No videoclipe caseiro, gravado no quintal de uma casa, os adolescentes aparecem fazendo rap em norueguês enquanto pulam em uma cama elástica, brincam em uma quadra de vôlei de areia e simulam um churrasco.

"Não te vejo há algum tempo, você se perdeu? Tenho produzido músicas e ganhado uma fortuna. Também comprei uma churrasqueira a gás. Fiz umas compras porque tenho dinheiro de sobra. Claro que vou dividir um pouco com você, meu amigo”, canta Haaland em um trecho.

Nas redes sociais, o craque entrou na brincadeira após ver o remix se transformar em sucesso. Em uma publicação nas redes sociais, o atacante agradeceu a Kygo por ter lançado oficialmente a música. "Momento de glória! Obrigado, Kygo. Isso significa que agora sou oficialmente um artista?", escreveu.

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