Enfrentar a Inglaterra na Copa do Mundo será 'especial', admite Haaland
compartilheSIGA
O atacante norueguês Erling Haaland, nascido na Inglaterra e jogador do Manchester City, reconheceu nesta quinta-feira (9) que será "especial" enfrentar a seleção inglesa nas quartas de final da Copa do Mundo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"É muito especial porque eu jogo na Inglaterra, nasci na Inglaterra e vou jogar contra companheiros de time, então vou me sentir um pouco desconfortável", admitiu Haaland.
O gigante norueguês já marcou sete gols nesta Copa, dois deles na vitória dos 'Vikings' sobre o Brasil por 2 a 1 pelas oitavas de final, e está atrás apenas dos oito de Lionel Messi, artilheiro do torneio.
"Jogar contra o Brasil e vencer foi uma loucura para nós, noruegueses, e agora enfrentar a Inglaterra nas quartas de final é incrível. Se você observar o clima na Noruega, não é a Noruega de sempre", disse Haaland a um grupo de jornalistas antes de um treino da seleção norueguesa no centro de treinamento do Inter Miami.
"O simples fato de poder jogar a Copa do Mundo... É maravilhoso estar aqui, poder jogar em um grande palco com meus amigos", ressaltou o atacante.
Noruega e Inglaterra se enfrentam por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo no próximo sábado, em Miami, a partir das 18h (horário de Brasília).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ali/fbx/ag/dr/cb/am