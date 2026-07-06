Goleiro da Noruega está sem clube e joga golfe
Descubra a história de Nyland, o goleiro da Noruega que fez milagres contra o Brasil na Copa, mas que foi dispensado pelo Sevilla
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Goleiro sem clube desde junho, Ørjan Nyland parou o ataque do Brasil nesse domingo (5/7) e foi um dos protagonistas da virada da Noruega sobre a Seleção Brasileira por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
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Com apenas nove jogos disputados em 2026, o arqueiro de 35 anos defendeu o pênalti de Bruno Guimarães e ainda fez pelo menos mais dois milagres ao longo da partida no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
@mxvorascor Nyland Was Absolutely Unstoppable#nyland #norway #brazil #football #fyp Montagem Choco Pie (Super Slowed) – KXNO1X & TREVØLX
Gol contra evitado no fim
O lance mais improvável protagonizado por Nyland veio aos 40 minutos do segundo tempo, quando a Noruega vencia por 1 a 0. O zagueiro Ajer tentou afastar a bola da área norueguesa, mas quase encobriu o próprio goleiro.
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Nyland correu desesperadamente, conseguiu desviar e ainda contou com a sorte de a bola acertar o poste em vez de entrar. Antes disso, no primeiro tempo, havia defendido o pênalti de Bruno Guimarães. E ainda bloqueou finalização de Vinícius Jr.
O gol de Neymar no final do jogo. pic.twitter.com/HHMn5obRBO— CazéTV (@CazeTVOficial) July 5, 2026
Sete jogos pelo Sevilla na temporada
O goleiro entrou em campo sete vezes na temporada europeia 2025/2026, que terminou antes da Copa do Mundo. Como reserva no Sevilla, atuou pelo clube apenas duas vezes em 2026: na derrota por 1 a 0 para o Celta de Vigo, em 23 de maio, e em uma vitória por 2 a 1 sobre o CD Extremadura 1924, em dezembro do ano passado.
A falta de espaço levou o clube espanhol a dispensá-lo. Nyland chegou à Copa representando a Noruega em quatro amistosos contra Holanda, Suíça, Suécia e Marrocos, jogando mais vezes pela seleção do que pelo ex-clube ao longo de 2026.
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Nas horas vagas, o goleiro encontrou outro gramado para ocupar o tempo: publicou em suas redes sociais, em agosto de 2025, um vídeo praticando golfe. Agora herói de uma classificação histórica, Nyland deve terminar a Copa despertando o interesse de clubes e talvez o arrependimento do Sevilla.