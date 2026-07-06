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COPA DO MUNDO

Goleiro da Noruega está sem clube e joga golfe

Descubra a história de Nyland, o goleiro da Noruega que fez milagres contra o Brasil na Copa, mas que foi dispensado pelo Sevilla

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
06/07/2026 09:26 - atualizado em 06/07/2026 09:27

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Goleiro da Noruega que parou Brasil está sem clube e joga golfe
Goleiro da Noruega parou a Seleção Brasileira nesse domingo (5/7) crédito: Tupi

Goleiro sem clube desde junho, Ørjan Nyland parou o ataque do Brasil nesse domingo (5/7) e foi um dos protagonistas da virada da Noruega sobre a Seleção Brasileira por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Com apenas nove jogos disputados em 2026, o arqueiro de 35 anos defendeu o pênalti de Bruno Guimarães e ainda fez pelo menos mais dois milagres ao longo da partida no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

@mxvorascor Nyland Was Absolutely Unstoppable#nyland #norway #brazil #football #fyp Montagem Choco Pie (Super Slowed) – KXNO1X & TREVØLX

Gol contra evitado no fim

O lance mais improvável protagonizado por Nyland veio aos 40 minutos do segundo tempo, quando a Noruega vencia por 1 a 0. O zagueiro Ajer tentou afastar a bola da área norueguesa, mas quase encobriu o próprio goleiro.

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Nyland correu desesperadamente, conseguiu desviar e ainda contou com a sorte de a bola acertar o poste em vez de entrar. Antes disso, no primeiro tempo, havia defendido o pênalti de Bruno Guimarães. E ainda bloqueou finalização de Vinícius Jr.

Sete jogos pelo Sevilla na temporada

O goleiro entrou em campo sete vezes na temporada europeia 2025/2026, que terminou antes da Copa do Mundo. Como reserva no Sevilla, atuou pelo clube apenas duas vezes em 2026: na derrota por 1 a 0 para o Celta de Vigo, em 23 de maio, e em uma vitória por 2 a 1 sobre o CD Extremadura 1924, em dezembro do ano passado.

A falta de espaço levou o clube espanhol a dispensá-lo. Nyland chegou à Copa representando a Noruega em quatro amistosos contra Holanda, Suíça, Suécia e Marrocos, jogando mais vezes pela seleção do que pelo ex-clube ao longo de 2026.

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Nas horas vagas, o goleiro encontrou outro gramado para ocupar o tempo: publicou em suas redes sociais, em agosto de 2025, um vídeo praticando golfe. Agora herói de uma classificação histórica, Nyland deve terminar a Copa despertando o interesse de clubes e talvez o arrependimento do Sevilla.

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