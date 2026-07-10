Atriz da Globo revolta equipe em gravação final de novela: 'dor de cabeça'

Mal-estar nos bastidores do último capítulo de "Coração acelerado" marcou o encerramento das gravações da novela, no Rio de Janeiro. Na última terça-feira (7/7), elenco e equipe técnica ficaram paralisados aguardando a chegada de Isadora Cruz, intérprete da protagonista Agrado, enquanto todos os demais já estavam posicionados para gravar a sequência final.

O ponto mais tenso da noite veio quando Filipe Bragança (João Raul), o par romântico de Isadora na novela, subiu ao palco da gravação e anunciou, ao microfone, que a produção esperava "apenas uma única pessoa". Ele ainda destacou que até a cantora Ana Castela, presente para uma participação especial, já estava no local pronta para começar.

Desgaste acumulado durante as gravações

O episódio, no entanto, seria apenas o ponto de ruptura de um desgaste mais antigo. Fontes ligadas à produção relataram à reportagem que o descontentamento com a atriz se arrastou ao longo de meses e afetou o ritmo de trabalho de forma recorrente.

As reclamações incluem atrasos frequentes para as gravações, pedidos de mudanças em roteiros, alterações no visual da personagem às vésperas de entrar em cena o que forçava a equipe de caracterização a refazer tudo e longos períodos de espera imposta a colegas e técnicos. Integrantes da equipe descreveram o cotidiano como uma constante "dor de cabeça".





Silêncio na festa de encerramento

O clima frio se manteve horas depois na festa de encerramento realizada em uma casa de eventos no Rio. Presentes no local relataram que, enquanto as fotos do elenco eram exibidas em telão e recebidas com aplausos, as imagens de Isadora Cruz passaram em silêncio absoluto, contraste que não passou despercebido entre os convidados.

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Procuradas pela reportagem, Isadora Cruz e a TV Globo não se manifestaram até o fechamento desta matéria.