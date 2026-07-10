Quem é William Gusmão? Entenda a condenação do irmão de Virginia

William Pimenta Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca, foi condenado por importunação sexual pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ GO). Após a decisão, a vítima, Rauriceia Martins da Costa, falou publicamente pela primeira vez sobre o caso que se arrasta desde 2023.

Segundo o Portal LeoDias, Rauriceia afirmou que a decisão da Justiça representa o fim de uma longa batalha marcada por sofrimento emocional, dificuldades profissionais e ataques à sua imagem ao longo dos últimos três anos. A empreendedora, também conhecida como Lilly Martins, se disse em paz com o desfecho.

Em entrevista ao g1, ela relatou ter enfrentado críticas e acusações de que buscava visibilidade. A minha vida virou totalmente de cabeça para baixo, afirmou. Ele denegriu a minha imagem no Brasil inteiro. Então eu só queria justiça, e a justiça, graças ao meu bom Deus, chegou, declarou.

O que aconteceu no caso

A denúncia do Ministério Público aponta que o episódio ocorreu em uma festa em Jussara, Goiás, em abril de 2023. Lilly Martins pediu para tirar uma foto com William e, no momento do registro, ele teria colocado a mão dentro da calça dela.

A condenação, proferida por unanimidade na última terça-feira (7), reverteu uma absolvição em primeira instância. A pena fixada foi de um ano de reclusão, no mínimo legal, sem indenização por danos morais, segundo a defesa, que aguarda a publicação do acórdão para confirmar os detalhes.

A versão de William Gusmão

Em vídeos publicados no Instagram, William Gusmão negou o crime, afirmou ser inocente e declarou: "O importunado fui eu". Ele disse que, após tirar três fotos com Lilly, ela retornou com outra pessoa filmando e passou a xingar sua mãe e sua irmã.

Percebi que a menina era muito maldosa e queria alguma coisa de errado comigo, afirmou. Segundo ele, Lilly tentava provocar um contato físico. Ela estava tentando uma agressão física. Só que ela não conseguiu porque eu percebi a maldade dela. Eu estava com os dois braços abertos porque não queria tocar nela.

William também questionou a reação da denunciante no momento do suposto crime. "A pessoa que é importunada sexualmente, a primeira coisa que vai fazer é gritar para o segurança. Ela nunca fez isso. Estava preocupada só em gravar", concluiu.

A defesa do empresário informou que vai recorrer da decisão aos tribunais superiores. Os advogados destacaram que tanto o promotor de primeira instância quanto o procurador que atuou no recurso emitiram pareceres favoráveis à absolvição por ausência de provas. A defesa reforçou que a decisão não é definitiva e que William nega peremptoriamente a prática do fato que lhe é falsamente imputado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.