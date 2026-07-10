Ex-marido de Ivete Sangalo mantém acordo sobre alimentação dos filhos

Pode parecer radical tirar o açúcar refinado da rotina das crianças. No entanto, para o nutricionista Daniel Cady, ex-marido da cantora Ivete Sangalo, a chave para uma alimentação saudável está na valorização da "comida de verdade". Mesmo após a separação do casal, anunciada em novembro de 2025, o acordo sobre a nutrição dos três filhos permanece, priorizando o que a natureza oferece.

Em entrevistas recentes ao gshow, em junho de 2026, Cady detalhou como a co-parentalidade funciona na prática alimentar e como sua abordagem evoluiu. O foco continua em moldar o paladar de Marcelo, Marina e Helena desde cedo, mas com uma flexibilidade que ele admite não ter tido no início.

O que as crianças realmente comem no dia a dia?

Daniel Cady ao lado dos filhos em um momento familiar, evidenciando o foco na alimentação e rotina saudável dos jovensFoto: Reprodução/Redes sociais

A base da alimentação na casa de Cady e Sangalo é a mesma: alimentos frescos e in natura. O cardápio diário é rico em raízes como aipim e batata-doce, muitas frutas, legumes, verduras e proteínas de boa qualidade. O objetivo, segundo o nutricionista, é construir uma memória afetiva alimentar positiva, acostumando o paladar infantil com sabores reais para que a busca por ultraprocessados diminua naturalmente.

A dieta restritiva não é prejudicial?

Uma dúvida comum é se a restrição de açúcar pode afetar o desenvolvimento. Daniel Cady esclarece que a dieta não elimina carboidratos ou a doçura natural dos alimentos, apenas o açúcar adicionado. Ele reforça que a energia para o crescimento vem de fontes nutritivas, como frutas e tubérculos, uma prática alinhada às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para prevenir a obesidade infantil.

Como a abordagem mudou com o tempo?

Cady admite que sua postura se tornou mais branda com o tempo. Ele revelou ter sido muito rígido com o filho mais velho, Marcelo, e que essa experiência o fez mudar a estratégia com as gêmeas. Hoje, ele faz "vista grossa" quando elas chegam com guloseimas de festas. "Se minhas filhas chegam com pirulito e biscoito recheado, não vou dizer: ‘me dê isso aqui’. Já fui assim com meu filho e não foi legal", explicou.

E como os pais lidam com as festinhas?

A estratégia para eventos sociais não é a proibição, mas a consciência. Cady explicou que os filhos têm liberdade para comer o que é servido nessas ocasiões. A diferença é que a base alimentar sólida construída em casa faz com que esses eventos sejam exceções. A lógica é que uma rotina saudável permite que excessos esporádicos não causem grandes impactos, e o diálogo aberto sobre escolhas é a principal ferramenta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.