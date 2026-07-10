Luana Piovani critica Donald Trump: 'Pedófilo'

A atriz Luana Piovani utilizou seus canais digitais para disparar críticas contra o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma publicação direta, a artista associou o político a crimes graves, gerando repercussão imediata entre seus seguidores.

A manifestação ocorreu por meio dos stories do Instagram, onde a brasileira destacou, em inglês, que o país norte-americano é liderado por um "pedófilo". Na postagem, ela lamentou que situações desse tipo sejam tratadas pela sociedade como se fossem normais.

Relação com Jeffrey Epstein

A crítica de Piovani faz referência à antiga amizade entre Donald Trump e Jeffrey Epstein, financista envolvido em um dos maiores escândalos de exploração sexual dos Estados Unidos.

Embora Trump nunca tenha sido acusado formalmente no caso, seu nome constava na agenda de contatos de Epstein, e os dois mantiveram uma relação de amizade nos anos 1990 e no início da década de 2000.

Histórico do caso

Em 2008, Epstein admitiu culpa por abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos na Flórida. Em 2019, voltou a ser preso sob acusação de comandar uma rede de exploração sexual de menores.

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No mesmo ano, foi encontrado morto na prisão enquanto aguardava julgamento. As autoridades classificaram o caso como suicídio, encerrando o processo criminal sem uma sentença definitiva.