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Piovani comemora fim da 'Era Neymar' após eliminação do Brasil

Após a derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final, atriz Luana Piovani publicou uma sequência de críticas ao jogador nas redes sociais

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
06/07/2026 15:12 - atualizado em 06/07/2026 15:14

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Luana Piovani ironizou Neymar após eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026
Luana Piovani ironizou Neymar após eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026 crédito: Reprodução/ Instagram

FOLHAPRESS, SÃO PAULO (SP) – A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo reacendeu a disputa pública entre Luana Piovani e Neymar. Logo após a derrota por 2 a 1, a atriz usou as redes sociais para comemorar o que muitos tratam como a possível despedida do atacante do Mundial.

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Em uma das publicações compartilhadas nos stories, Luana escreveu: "Enfim, Neymar aposentado. Amém", acompanhando a frase com um emoji de mãos em oração. Na sequência, ela repostou uma mensagem que classificava o resultado como o "lado bom" da eliminação brasileira por representar o fim da chamada "Era Neymar".

O texto compartilhado pela atriz afirma que a Seleção deixaria de ser "refém do Neymarismo cultural" e ainda sugere que o camisa 10 teria sido convocado por influência de patrocinadores. A publicação também faz referência ao gol de pênalti marcado pelo jogador na partida contra os noruegueses.

Luana também repercutiu um texto assinado por Laís Gouveia, que critica o tratamento recebido por Neymar ao longo da carreira. A publicação afirma que o atacante teria sido colocado acima dos interesses coletivos da Seleção Brasileira. 

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Em outro story, a atriz compartilhou uma mensagem que ironizava as lágrimas do jogador após a eliminação. "Não me comove o pranto de quem divulga bets", dizia a publicação.

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Luana compartilhou também um texto que classificava Neymar como "a personificação de tudo de errado com a Seleção masculina".

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