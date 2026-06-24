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Bill Gates afirma que Epstein tentou chantageá-lo

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Repórter
24/06/2026 14:33

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Bill Gates disse a parlamentares americanos que recebeu ameaças "veladas" do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein relacionadas a seus casos extraconjugais, segundo uma transcrição de seu depoimento divulgada na terça-feira (23).

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O cofundador da Microsoft prestou depoimento a portas fechadas em 10 de junho ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes sobre sua relação com o financista americano, que morreu na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por crimes sexuais. Em 2008, Epstein havia sido condenado por solicitar serviços de prostituição de uma menor.

Segundo a transcrição, Gates afirmou que Epstein parecia tentar usar informações sobre seus relacionamentos extraconjugais para mantê-lo próximo quando ele já buscava se afastar.

"Não fui chantageado, mas, ao ler esses e-mails, parece que as ideias do senhor Epstein caminhavam nessa direção", afirmou Gates, referindo-se a documentos do caso divulgados pelo Departamento de Justiça em janeiro.

"Ele nunca me enviou nada que eu classificasse como chantagem", acrescentou.

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mlm/md/dga/ad/lm/aa

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